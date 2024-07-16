Не треба мати ілюзій: як президентство Трампа може позначитися на допомозі Україні

Рейтинги Дональда Трампа, ймовірно, суттєво виростуть після замаху. Тому вже зараз експерти та аналітики прогнозують, як може змінитися політика Сполучених Штатів щодо України, якщо він переможе на виборах.

Трамп заявив, що у випадку його перемоги, віцепрезидентом стане Джей Ді Венс. Як розповів 24 Каналу економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, цей політик добре відомий своєю антиукраїнською риторикою.

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Чого чекати від команди Трампа

Джей Ді Венс активно виступав за припинення допомоги Україні та проти виділення нашій державі 61 мільярда доларів. Він послідовно дотримується такої ідеології.

Якщо збиреться вся така команда, то ми матимемо надзвичайно складну полеміку з американцями щодо майбутньої допомоги. Тому не треба ніяких ілюзій,

– наголосив Олег Пендзин.

Варто розуміти що бажання Трампа закінчити війну за 24 години – це бажання активних поступок агресору. По-іншому це неможливо.

Що буде з допомогою Україні

На саміті НАТО ухвалили рішення про виділення Україні 40 мільярдів євро на 2025 рік. На перший погляд, це знімає питання воєнно-технічної допомоги, навіть без участі американців. Проте, за словами економіста, це не однозначне рішення, адже воно немає джерела наповнення.

Коли європейці кажуть про 50 мільярдів за програмою Ukraine Facility, то ми розуміємо, що гроші формуються через внески європейських країн. Вони своєю чергою йдуть від платників податків. Якщо говоримо про Європейський фонд миру, то там гроші утворюються через доходи від заморожених російських активів,

– розповів Олег Пендзин.

Тобто кожна обіцянка має мати джерело, а в питанні 40 мільярдів від НАТО як джерело вказують збільшення внесків країн Альянсу у фонд. Немає сумнівів, що така пропозиція зіткнеться з серйозним опором деяких країн.

"НАТО – це структура, це об'єднання, яке не має платників податків. Він формується та живе завдяки внескам країн. Тому я хочу, щоб ми розуміли ризики, пов'язані із заявами від таких організацій", – зауважив економіст.

Попри це, Україна суттєво залежить від воєнно-технічної допомоги, адже виключно внутрішніми коштами не зможе перекрити всі потреби. Ситуація взимку 2024 року, коли ми були без допомоги США, це підтвердила.

Чи отримаємо обіцяний 61 мільярд

Коли ми говоримо про те, що парламент Сполучених Штатів Америки проголосував за виділення коштів, то мовиться про надання повноважень президенту на розпорядження бюджетом в цьому напрямку.

Напевно всі чули, що час від часу Джо Байден виходить і каже про 250, 300, 100 мільйонів для України. Звідки ці гроші? Це якраз кошти з пакета на 61 мільярд, який був проголосований,

– пояснив Олег Пендзин.

У цьому й полягає головна небезпека – повноваження президенту надані, але якщо він чи віцепрезидент не захочуть цього робити, то грошей Україна не отримає. Адже все, за що голосує сенат, – це лише повноваження, а не пряма передача коштів.

"У такій ситуації для нас надзвичайно чутливе все, що відбувається з американцями", – підсумував виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.