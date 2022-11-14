Кандидати Трампа програли вибори в США: як це вплине на його політичні позиції

На проміжних виборах у Сполучених Штатах Америки зазнали поразки кандидати, яких підтримав Дональд Трамп. Це є дуже серйозним ударом по особистому авторитету американського експрезидента.

Про це 24 каналу сказав політолог Петро Олещук. Він зауважив, що ця ситуація справді матиме дуже серйозні наслідки, але не варто поспішати робити якісь дуже чіткі й однозначні висновки.

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Які наслідки це матиме для Трампа

Олещук зазначив, що багато хто у медійному просторі Сполучених Штатів тлумачить результати цих виборів як мало не особисту поразку Дональда Трампа. Тому що програла значна частина кандидатів, які асоціювалися саме з експрезидентом США та яких він активно просував у виборчій кампанії.

До того ж вони початково сприймалися як достатньо одіозні постаті й у кінцевому підсумку зазнали поразки. Це дуже серйозний удар по особистому авторитету Трампа,

– наголосив політолог.

Тому, за його словами, вже зараз говорять про те, що цілком ймовірно, що навіть номінація від Республіканської партії для Трампа на наступних президентських виборах уже не є настільки очевидною, оскільки у нього вже з'явився дуже потужний конкурент – Десантіс.

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Як результати виборів вплинуть на політику республіканців

Олещук зауважив, що позиції Трампа, дійсно, суттєво погіршилися, внаслідок чого може надалі також маргіналізуватися дискурс, який асоціювався із ним.

Як підсумок, дійсно, ми можемо навіть побачити, наприклад, ренесанс більш такої класичної республіканської геополітичної доктрини, яка передбачатиме, наприклад, не ізоляціонізм, на якому акцентував увагу Трамп, і люди, які з ним більшою мірою асоціювалися,

– сказав політолог.

Він пояснив, що мовиться про більш агресивну політику, яка традиційно асоціювалася з такими республіканськими президентами, як Рональд Рейган та зрештою й Джордж Буш-молодший. Тобто ця ситуація справді матиме дуже серйозні наслідки, але поки що не варто поспішати робити якісь дуже чіткі й однозначні висновки.

Що відомо про вибори у США: коротко