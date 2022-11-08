Вибори у США: чому це важливо для України і як не проґавити історичний шанс

Столичне життя зіштовхнулося з неминучою воєнною реальністю. Щоденне перебування в укриттях, відсутність електроенергії, води та інтернету стало нашою щоденною буденністю. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Американська "броня" від смерті

Мені як пересічному мешканцю та водночас очільнику одного з найбільших районів столиці очевидні потреби міста у продуктах харчування, водопостачанні, освітленні й опаленні. Але над усе нам потрібен захист українського неба: чим менше ракет впаде на нашу землю – тим більше життів ми збережемо, більше об'єктів критичної інфраструктури залишаться неушкодженими, а громадяни матимуть доступ до найважливіших цивілізаційних благ.

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Тож сьогодні кожен, відповідно до своєї відповідальності та функціональних обов'язків, від президента до місцевого комунальника, зосереджені на одній цілі – безпеці всієї країни і кожного окремого регіону. Тому просто зараз вкрай важливі обсяги та терміни постачання Україні систем протиповітряної оборони. Адже Київ продовжує потерпати від обстрілів цивільної інфраструктури, що становлять важливу частину енергетичної системи держави. Це, зрештою, і призводить до щоденних екстрених відключень.

Однак, завдячуючи нашим бійцям із військ ППО, більшість ворожих ракет і дронів знищується ще у повітрі. На початку листопада в Пентагоні оголосили про те, що незабаром США передадуть Україні системи ППО VAMPIRE та ще вісім систем протиповітряної оборони NASAMS (з яких дві будуть розгорнуті вже найближчим часом, а ще шість трохи згодом).

Загалом США посідають перше місце за обсягами військової та гуманітарної допомоги Україні. Починаючи з 24 лютого, лише зброї та іншого обладнання США надали майже на 18 мільярдів доларів, а безповоротної грантової допомоги – ще на 9 мільярдів доларів.

Світ занадто тісний

Американці як ніхто інший розуміють значення вислову їхнього відомого науковця Едварда Лоренса: "Помах крил метелика на одній півкулі викликає цунамі на іншій". Адже сучасний світ став занадто взаємопов'язаний. Ось чому результати російського вторгнення можуть мати довготривалі, а, можливо, і катастрофічні наслідки для усього цивілізованого світу.

Це розуміємо і ми – українці. Саме тому ми так уважно стежимо за будь-якими фрагментами інформації з іншої частини світу про кількість і терміни надання військової допомоги, про тривалість підтримки США і готовність бути з Україною аж до нашої перемоги. Кожен день для нас – це врятовані життя та вціліла інфраструктура. Ми не можемо дозволити собі, аби Захід втомився від України.

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Перипетії заокеанських виборів

Зараз це актуально як ніколи. Адже в США завершуються парламентські передвиборчі перегони кандидатів у представники від усіх 435 округів до Конгресу (нижньої палати парламенту) у кожному із 50 штатів США, а також переобрано 34 зі 100 членів Сенату, які працюватимуть наступні шість років у Конгресі.

Зі свого боку Росія не полишає спроб впливати на свідомість американських виборців через втручання у виборчий процес, вдаючись до своєї звичної тактики: поширення дезінформації про те, що джерелом погіршення економічних показників є занадто масштабна фіндопомога Україні. У цьому їм подекуди підіграють окремі учасники політичного процесу, поширюючи подібний наратив.

Щодо заяв Ілона Маска, то варто пам'ятати, що він та його компанія співпрацюють із урядом США досить тривалий час і планують робити це й надалі. Ухвалений парламентом США закон, яким гарантовано фінансування програми ленд-лізу для України, вигідний насамперед республіканцям, що контролюють велику частину виробництва зброї та військової техніки.

Відповідно, Маск як бізнесмен зацікавлений у тому, щоб кошти з бюджету США у наступні роки йшли переважно на закупівлю високотехнологічних рішень, постачальником яких може бути і його компанія. Тому всі його заяви варто розглядати крізь призму саме бізнес-інтересів. Але це може бути лише одне з пояснень, бо зазвичай кожна публічна заява має декілька шарів змістів.

Практика світової дипломатії говорить, що під час будь-яких виборчих перегонів у будь-якій точці світу заяви кандидатів, як правило, спрямовані на перемогу в окремо взятому окрузі й не ставлять за мету передачу свого меседжу за межі внутрішнього політичного середовища. Під час виборів можливо все, тож більшість передвиборчої риторики у західному світі спрямована на отримання політичних балів всередині країни.

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Український переломний фактор

Переважна частина всіх зусиль партійних штабів спрямована на приваблення представників саме внутрішнього електорату, і лише невелика частина їхньої роботи орієнтована на зовнішнього споживача інформації. Україна, до речі, і є одним із таких зовнішніх споживачів. Однак цьогорічні передвиборчі заяви у США можуть стати винятком із загальної тенденції. А в результаті цих виборів може змінитися політична конструкція влади, що зі свого боку може вплинути на український порядок денний. За такого розвитку подій перед Україною постануть серйозні виклики: як переконати американського виборця у прямій залежності його майбутнього від перемоги України?

Результати виборів у США можуть вплинути на наявність тепла і світла у київських квартирах. Аналогічно перемога українців у війні знизить ціни на енергоносії у США й всьому світі, завдяки припиненню російського шантажу. У цій істині нам щодня потрібно переконувати світову спільноту, а особливо звичайних американців, чий вибір не лише безпосередньо впливає на увесь світ, але й на них самих. Їх внутрішній добробут залежить від зовнішньої політики, якою сьогодні цікавиться менше 1% громадян США. Саме це нам і необхідно змінювати.

Та незважаючи на остаточні результати виборів, мій досвід спілкування з американськими конгресменами дає впевненість у тому, що США не залишать нас наодинці з ворогом, а американська двопартійна підтримка України, за яку ми вдячні західним партнерам, залишиться незмінною.

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