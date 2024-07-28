Загрози з обох сторін: як Китай ставиться до кандидатів на пост президента США

Після виходу Джозефа Байдена з виборчих перегонів, кандидатом від демократів стала віцепрезидентка Камала Гарріс. Росіяни усвідомлюють, що вона продовжуватиме політику чинного президента.

Таку думку 24 Каналу висловила голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод, зауваживши, що дії Байдена й Трампа кардинально відрізнялися. Зараз Китай бачить загрози від обох кандидатів.

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Як ставляться у Китаї до Трампа та Гарріс

Політика Байден була дуже "яструбовою". Вона загрожує ще більшим поглибленням кризи.

Натомість з Трампом ми ніколи не знаємо, що буде завтра. Тому з погляду прагматизму, Китаю більше подобається саме Трамп.

Але з погляду розуміння ситуації, переважають демократи. Їхня політика принаймні зрозуміла та чітка. Її ведуть публічно,

– зауважила Віта Голод.

У Трампа інший розклад сил, зокрема щодо своїх радників. Він все вирішує самостійно. Крім цього, небезпекою від його президентства може стати радикальна позиція щодо Тайваню та ще більша політична підтримка країни.