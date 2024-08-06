"Специфічний тип політика": що відомо про віцепрезидента, якого обрала Камала Гарріс

Кандидатка від демократів Камала Гарріс назвала ім'я свого віцепрезидента. Ним став губернатор Міннесоти Тім Волз.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що можливий віцепрезидент є відомою персоною у США. Він має популярність серед населення.

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Що відомо про Тіма Волза

"Ця людина – місцева знаменитість у Сполучених Штатах. Він дуже специфічний тип політика", – зауважив Рейтерович.

Тім Волз простий у спілкуванні, він легко знаходить спільну мову з виборцями. У мережі можна знайти чимало передвиборчих роликів його спілкування з дітьми, наприклад, коли він підписував різні документи.

Це така дуже безпосередня людина, схожа на типового американського дядечка. Він веселий, завжди в доброму гуморі, але при цьому професійний, компетентний, має певні принципи,

– сказав політолог.

До того ж він багато років служив у Нацгвардії, тобто має певний військовий досвід. Готовий відстоювати інтереси різноманітних груп населення, у цьому сенсі немає чіткого позиціювання.

Волз є людиною з народу, на відміну від Трампа, який себе таким тільки позиціонує. Насправді таке порівняння смішне, адже він народився у дуже заможній родині. Кандидат у віцепрезиденти має підтримку у деяких штатах.

Напевно, він зможе обернути це на користь Гарріс. Це правильний вибір штабу Гарріс, тому що вони доповнюватимуть один одного й можуть непогано виступати в тандемі. Тож кандидатура Волза принесе додаткові переваги кандидату від демократів,

– підкреслив Рейтерович.

До того ж Волз сильно відрізняється від Дже Ді Венс – кандидата, якого обрав Трамп. Цей політик є молодою копією Трампа. Він говорить все, що спаде на думку й не відмовляється від сказаного.

Чи може змінитися ставлення до України

Постачання зброї Україні визначатиме чинна адміністрація Джо Байдена. Їхня позиція відома, вони підтримують нашу державу, але не в усіх моментах. Наприклад, дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб Росії.

А далі все залежатиме від того, хто переможе. Звісно, Камала Гарріс спершу продовжуватиме політику Байдена, тобто спершу це буде публічна підтримка України й невизнання анексії територій.

Втім ми поки не знаємо, якою є чітка позиція Камали Гарріс стосовно російсько-української війни. Адже те, що вона говорила раніше було пов'язано з посадою віцепрезидента,

– підкреслив Рейтерович.