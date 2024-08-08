Єрмак відповів, чи бачить загрози для України у разі перемоги Трампа на виборах у США

Андрій Єрмак висловився щодо впливу на Україну можливої перемоги Дональда Трампа у президентських виборах у США. Глава Офісу Президента наголосив, що у цьому немає загроз для подальшої підтримки нашої держави.

Єрмак зазначив, що телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського підтвердила "добрі відносини" та повагу Трампа до України та її керівництва. За словами глави ОП, Трамп продемонстрував жвавий інтерес під час розмови, активно вислуховуючи інформацію щодо ситуації в Україні.

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Що сказав Єрмак про підтримку США у разі перемоги Трампа

Андрій Єрмак сказав, що кандидат у президенти США від Республіканської партії справді казав президенту України "не слухати" чуток про нібито готовність Трампа йти на поступки Путіну проти інтересів України задля швидкого припинення бойових дій.

Так, він це сказав. Що не треба звертати увагу на "фейк ньюз", які з'являються про це. Що він чітко розуміє, що це за війна, і що Америка підтримувала і буде підтримувати Україну. І це дуже важливо,

– зауважив очільник Офісу Президента.

На ремарку журналіста, що кандидат Трампа у віцепрезиденти США Джей Ді Венс оперує наративами, вигідними Росії, Єрмак відповів, що "потрібно працювати і змінювати цю позицію". Український посадовець підкреслив, що те, що він бачив у медіа останніми днями, свідчить про зміну риторики Джей Ді Венса.

Андрій Єрмак також додав, що не вірить у той факт, що у Сполучених Штатах може з'явитися президент, який би не розумів загрози Росії та виступав проти підтримки України.

"Між США й Україною вже відбулися історичні зміни. Ми стали партнерами, дійсно, в нас дуже потужні союзницькі відносини. І я не вірю в те, що будь-який наступний президент Сполучених Штатів буде налаштований інакше", – зауважив глава ОП.

На питання про реалістичність приїзду Трампа в Україну під час виборчої кампанії Андрій Єрмак відповів, що Трамп "отримував таке запрошення", але не знає, чи скористається американський політик ним. Глава ОП наголосив, що домовитись про таку поїздку було б важко.

Водночас Єрмак також висловив оптимізм, що переможець президентських виборів, чи то Трамп, чи інший кандидат, зможе відвідати Україну до своєї інавгурації.