Влаштували цирк у Маріуполі: як росіяни агітують місцевих голосувати на псевдовиборах

З кінця лютого і до 17 березня на тимчасово окупованих українських територіях росіяни проводять так звані "вибори" президента. Містянам буквально не дають шансу не голосувати.

Хоч пізніше явку все одно підкорегують на власний розсуд, окупанти намагаються залучити якомога більше українців до "голосування". Детальніше про цей процес 24 Каналу розповів волонтер та блогер Микола Осиченко.

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Як росіяни агітують маріупольців

У тимчасово окупованому Маріуполі активно готуються до псевдовиборів Владіміра Путіна. У місті навіть є спеціальні виїзні групи, які приїздять до маломобільних людей, аби вони могли проголосувати. Та й загалом ці люди пропагують містян взяти участь у так званих виборах. Вони зазвичай перебувають у супроводі військових чи силовиків.

Вони їздять у житлових районах, виставляють велику колонку, через яку повідомляють, що маломобільні люди можуть проголосувати. До них виходять ті, хто має "шакалячу відданість" до Путіна, і голосують. Я розумію, що це шоу, як і всі вибори на окупованих територіях,

– зазначив Микола Осиченко.

Ймовірно, росіяни "намалюють" явку на тимчасово окупованих територіях близьку до 50%. Хоч в реальності цифра може бути в рази меншою.

"Все для того, аби показати Путіну, та всьому світу, що на окупованих територіях люди "дуже люблять" окупантів та їхнього боса Путіна. Справжня явка, думаю, буде мізерною", – наголосив волонтер.

Осиченко пояснив, що в окупованому Маріуполі є люди з проукраїнською позицією, однак справді є й ті, хто підтримують Росію. При цьому є загальне розуміння, що це вибори Владіміра Путіна, тож навіть сенсу йти голосувати немає. Результат буде абсолютно очевидним, хоч за кого де б не голосували.

Псевдовибори на окупованих територіях: що відомо