94% нібито "за" Путіна: як відбувається "голосування" на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України розпочався тиждень так званих псевдовиборів. Росіяни вже оголосили, яким буде результат перевиборів Владіміра Путіна, але далі продовжують залякувати українців.

В етері 24 Каналу журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва розповіла, як відбувається "голосування" на ТОТ. Зазначимо, що "вибори" триватимуть до 17 березня.

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Мережа кишить пропагандистськими роликами

Ворог проводить на окупованих територія псевдовибори, залякуючи місцеве населення. Терор українців в окупації розпочався задовго до перевиборів Путіна. Адже спочатку окупанти примушували українців російські паспорти, а потім погрожували людям конфіскацією майна.

Зараз розпочався тиждень, коли російські загарбники ходять по домівках та змушують людей брати участь у цьому шабаші. Вже з'являються пропагандистські ролики, як люди на окупованих територіях начебто "добровільно" голосують.

Насправді росіяни приходять додому до літніх людей, які фізично не можуть нікуди піти, та змушують їх кидати бюлетені у вже заповнені урни. Ба більше, з'явилось відео, на якому бабуся нібито хрестить урну зі словами "слава Путіну".

Ми всі розуміємо, що якщо є зрадники, то таких людей меншість. Все ж таки люди на окупованих територіях залякані. Якщо вони й беруть участь у так званих виборах, то тільки для того, щоб врятувати своє життя,

– зауважила Сисоєва.

Вона пригадала, як під час так званого референдуму по приватних секторах їздили автівки, у гучномовець оголошували прізвища людей та закликали голосувати. Враховуючи те, що в автомобілі сидять не тільки жінки, які ходять з урнами, а й озброєні російські солдати, то звичайно люди зі страху за своє власне життя виходили й голосували.

Окупанти вже підрахували голоси й заявили, що начебто 94% людей підтримують диктатора. Проте ні для кого не секрет, як Путін "купує любов людей".

Як росіяни підіймають явку виборців

Загалом окупанти завезли на тимчасово окуповані території України приблизно 100 тисяч росіян. Водночас Росія заявила, що з кінця лютого до 9 березня на ТОТ нібито проголосувало 30% населення.

Очевидно, росіяни використовують "гастролерів" для того, щоб підняти явку на псевдовибори. До того ж російські загарбники навіть не приховують свої махінації. Вони відкрито заявляли, що голосувати можуть всі: українці, завезені росіяни й навіть люди, які не мають російського паспорта.

Те, що ворог звозить своїх людей – доведений факт. Наприклад, у Мелітополі залишилась лише третина місцевого населення,

– наголосила депутатка Запорізької районної ради.

На жаль, кількість місцевих мешканців в окупованих містах зменшуватиметься, адже загарбники тотально взялися за заселення наших територій росіянами з глибинок країни-агресора. Росіяни вигадали вже навіть назви цим програмам переселення, наприклад, "запорожская целєна", "врємя гєроєв".

Псевдовибори на окупованих територіях