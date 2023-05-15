Ердоган і його головний конкурент відреагували на результати виборів президента

У Туреччині закінчується підрахунок голосів виборів президента. Не виключено, що в країні може бути 2 тур.

Наразі виглядає так, що у Туреччині може відбутися 2 тур виборів президента, оскільки після підрахунку голосів з 99% урн жоден із кандидатів не набрав 50%. Проте все ще може змінитися – наразі рахуються голоси громадян, які перебувають за кордоном, а в Ердогана вже понад 49%.

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Реакція Ердогана

Реджеп Ердоган заявив, що попередні результати голосування президентських і парламентських лиш демонструють великий відрив його Партії справедливості та розвитку та її кандидата від інших політичних сил країни.

Також чинний президент сказав, що готовий до другого туру виборів й подякував кожному виборцю, який його підтримав.

Переможцем на виборах незалежно від показників стала Туреччина та її народ. Голосування 14 травня стало одним із найрекордніших за явкою в історії виборчих процесів нашої країни. Протягом усієї політичної кар'єри, ми виявляли повагу до волі народу. Висловлюємо повагу до думки виборців і на поточних виборах та всіх наступних,

– сказав він.

Опозиція розраховує перемогти під час 2 туру

Лідер опозиційної Республіканської народної партії та кандидат від об'єднаних сил опозиції Кемаль Киличдароглу

заявив, що впевнений у своїй перемозі у другому турі. Зазначимо, що його підтримала й інша опозиційна партія,

які набрали маленьку кількість голосів.

Дані продовжують надходити просто зараз. Якщо наш народ скаже: "другий тур", ми це приймаємо. Ми

обов'язково виграємо ці вибори у другому турі. Це всі побачать,

– сказав Киличдароглу.

За його словами, "попри наклеп та образи", Ердоган не отримав очікуваного результату.

Станом на 9:35 15 травня уже підрахували 99,2% голосів виборців. Результати на цей момент наступні:

Реджеп Ердоган – 49,39%;

Кемаль Киличдароглу – 44,97%;

Сінан Оган – 5,21%;

Мухарем Індже – 0,43%.

Нагадаємо, що у цій президентській гонитві проти Ердогана об'єдналися 6 турецьких опозиційних партій. Вони рішуче налаштовані покласти край його правлінню й відновити незалежність урядових органів.