Ердоган чи Киличдароглу: хто переміг за остаточними результатами виборів президента Туреччини

У Туреччині завершилося голосування в другому турі президентських виборів. Країна обирає нового лідера між чинним президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та кандидатом від об'єднаної опозиції Кемалем Киличдароглу.

Близько 22:40, 28 травня голова ЦВК Туреччини констатував, що розрив між кандидатами становить понад 2 мільйони голосів та підраховано 99,43% бюлетенів. За його словами, решта ще не підрахованих голосів не змінять загального результату. Власне, з перемогою можна привітати Ердогана.

Зверніть увагу Другий тур виборів у Туреччині: Димов пояснив, якою буде політика кожного з кандидатів

Підрахунок після відкриття скриньок

Також турецькі ЗМІ оголосили про підрахунок майже усіх голосів. Відповідно до цих даних, результати голосування виглядають таким чином:

Реджеп Ердоган – 52,07%, або ж понад 27,2 мільйона голосів;

Кемаль Киличдароглу – 47,93%, або ж понад 25,1 мільйона голосів.

За даними виборчої комісії, явка на голосуванні склала понад 85% виборців.

Реджеп Ердоган уже оголосив про свою перемогу та про успішне завершення виборів. Його уже привітав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Попри те підрахунок триває, а остаточні результати оголосить виборча комісія.

Вибори президента Туреччини

Вибори президента Туреччини відбуваються на тлі економічної кризи в країні спричинених інфляцією та наслідками руйнівного землетрусу, який у лютому цього року забрав десятки тисяч життів.

У першому турі жоден кандидат не набрав понад 50% голосів, тому в країні оголосили другий тур, до якого вийшли чинний президент Реджеп Ердоган та кандидат від об'єднаної коаліції Кемаль Киличдароглу.

Кемаль Киличдароглу став кандидатом у президенти від коаліції 6 опозиційних партій. Політик відомий тим, що завжди був в опозиції до турецької влади. Киличдароглу обіцяє повернути в Туреччину демократію та провести курс на зближення з Євросоюзом та США.

Сінан Онан – кандидат, який посів третє місце у третьому турі, підтримав Реджепа Ердогана. Онан у першому турі набрав 5% голосів.

Кемаль Киличдароглу є прихильником чинної зовнішньої політики Туреччини у контексті війни в України – він, як й Ердоган, вважає потрібними економічні зв'язки з Росією. Однак напередодні першого туру він звинуватив Росію у спробі втрутитися у вибори.