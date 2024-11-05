Коли стане відомо, хто саме здобув перемогу у виборах в США: деталі від BBC

У Сполучених Штатах 5 листопада відбуваються голосування за кандидатів у президенти США. Результати голосування, як правило, оголошують через кілька годин, однак цього року все може відбутися інакше.

Адже боротьба за пост президента США цього року вкрай напружена, а кандидати здебільшого мають рівні шанси на перемогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Як відбуватиметься голосування 5 листопада

Вибори мають фіксовану дату – вівторок після першого понеділка листопада. Цього разу це 5 листопада 2024 року, але тут є нюанси, чимало американців мають можливість проголосувати достроково. Цим правом, наприклад, вже скористалися чинний президент Джозеф Байден та його попередник – 100-річний Джиммі Картер.

Крім них, право проголосувати достроково (особисто або поштою) мають ще мільйони американців. Так, у Північній Кароліні відкріпні бюлетені для дострокового голосування почали розсилати ще 6 вересня, згодом таку можливість відкрили в Алабамі та Вісконсині. Також достроково особисте голосування розпочалося у Міннесоті, Південній Дакоті та Вірджинії.

Який прогноз на переможця у президентських виборах у США: дивіться на карті

Виборчі дільниці у США відкриються о 5:00 – 7:00 й працюватимуть до 18:00 – 20:00 у різних штатах та в різних часових поясах. Після закриття виборчих дільниць почнеться підрахунок голосів.

Коли оголосять результати виборів у США

Журналісти зазначили, що на деяких президентських виборах у США переможця називали пізно вночі або на ранок наступного дня. Проте цього разу через запеклу боротьбу у багатьох штатах інформація про прогнозованого переможця може з'явитися пізніше.

Наразі як демократка Камала Гарріс, так і республіканець Дональд Трамп впродовж останніх тижнів ідуть нога в ногу у шансах здобути президентське крісло. Ба більше, невеликий розрив у результатах може також означати перерахунок голосів.

Наприклад, у так званому "хиткому" штаті Пенсильванія буде потрібен загальний перерахунок, якщо різниця між голосами складе пів відсотка. На виборах 2020 року ця різниця становила трохи більше ніж 1,1 відсоткового пункту.

Окрім того, можливі також і юридичні оскарження результатів голосування. Так, понад 100 позовів подали ще до виборів, щодо права голосу та управління виборчими списками з боку республіканців.

Також до затримки оголошення результатів голосування можуть призвести будь-які заворушення, особливо на виборчих дільницях.

Водночас у деяких штатах, зокрема у "ключовому" Мічигані процес підрахунку голосів прискорили.

Як відбувається підрахунок голосів у виборах

Журналісти зазначили, що спочатку зазвичай рахують голоси, подані в день виборів. Потім уже починається підрахунок ранніх голосів та тих, що були надіслані поштою. Після цього у рахунок включають оскаржені бюлетені, голоси, надіслані з-за кордону та військові бюлетені.

Місцеві працівники на виборах, яких іноді призначають, а іноді обирають, перевіряють, обробляють і підраховують окремі голоси в процесі.

Перевірка бюлетенів також включає порівняння загальної кількості поданих бюлетенів з кількістю активних виборців, а також ретельну перевірку кожного бюлетеня на наявність ознак пошкодження, таких як розриви або плями. Будь-які розбіжності, виявлені під час такої перевірки, документуються та ретельно розслідуються.

Підрахунок бюлетенів здійснюється переважно за допомогою електронних сканерів, які ефективно обробляють результати. Однак у деяких випадках для забезпечення точності може знадобитися ручний підрахунок або додаткова перевірка результатів.

Кожен штат і місцева юрисдикція застосовує суворі правила, що регулюють процес підрахунку голосів, зокрема, хто має право брати участь у підрахунку, послідовність обробки голосів і прозорість процедур. Ці правила також визначають роль спостерігачів від партій, окреслюючи їхню здатність контролювати та, в деяких випадках, оскаржувати певні аспекти процесу підрахунку голосів.

Варто зазначити, що процес підрахунку голосів відбувається фактично в режимі онлайн і спостерігати за оновленням даних – це ще одна американська традиція. Результати виборів стануть відомі вже в ніч на 6 листопада (якщо різниця буде мінімальною, підрахунок може затягнутися). Офіційно Колегія виборників має оголосити результати виборів президента США 17 грудня 2024 року (визначений законом перший вівторок після другої середи грудня).

Якщо жоден кандидат не набере абсолютної більшості у Колегії виборників, то президента США визначатиме Палата представників. Там зараз більшість у Республіканської партії, проте такий сценарій вважається малоймовірним. Наразі таке було лише двічі – у 1800 та 1824 роках.

Які ключові штати треба відстежувати у цих виборах

У Сполучених Штатах виборчі дільниці почнуть закриватися о 18:00 за східним часом у вівторок (відповідає 1:00 за київським часом). Остаточне закриття виборчих дільниць відбудеться о 1:00 за східним часом рано в середу (або о 8:00 за київським часом).

Експерти вказують, що результати виборів будуть залежати від семи ключових штатів, які наразі "вагаються": Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин, де як чинна віцепрезидентка Камала Гарріс, так і колишній президент Дональд Трамп мають реальні шанси на перемогу.

Серед важливих моментів у виборах є такі години:

19:00 за східним часом (02:00 за київським часом) – закриваються виборчі дільниці в Джорджії та ще п'яти штатах, а також частково у двох інших. У цей час телеканали США, ймовірно, почнуть оголошувати перші прогнози, зокрема для менш конкурентних штатів, як-от Кентуккі.

19:30 за східним часом (02:30 за київським часом) – закриваються дільниці в трьох штатах, включно з Північною Кароліною.

20:00 за східним часом (03:00 за київським часом) – закриваються дільниці в Пенсильванії, ще 15 штатах і окрузі Колумбія, а також частково в Мічигані та ще чотирьох штатах.

21:00 за східним часом (04:00 за київським часом) – закриваються всі решта дільниць у Мічигані, а також закінчується голосування в Аризоні, Вісконсині та ще 12 штатах.

22:00 за східним часом (05:00 за київським часом) – закриваються дільниці в Неваді та ще двох штатах, а також частково у двох інших.

Що буде, якщо результати виборів оскаржать

Після підрахунку голосів марафон не закінчується – далі в кандидатів є 2 місяці на оскарження результатів виборів і судові розбирання. Відомо, що штаби Трампа вже готують позови, які можуть бути використані для оскарження результатів виборів. Натомість більшість губернаторів штатів заявили, що готові підтвердити результати виборів.

Остаточні результати затверджуються після підрахунку всіх дійсних голосів і завершення всіх перерахунків. Таке затвердження відбувається спочатку на місцевому рівні, а потім на державному.

Засвідчення виборців, які представлятимуть свій штат у колегії виборників, зазвичай здійснюється виконавчою владою штату, як правило, губернатором. Ці виборці мають зібратися у своїх штатах 17 грудня, щоб віддати свої голоси, які потім будуть надіслані до столиці країни.

6 січня новий Конгрес США збереться на спільне засідання, щоб офіційно підрахувати голоси виборців, причому на засіданні головуватиме чинна віцепрезидентка.

Після президентських виборів 2020 року колишній президент Дональд Трамп відмовився визнати свою поразку, натомість закликав своїх прихильників зібратися в Капітолії США під час сесії Конгресу, яка мала засвідчити перемогу Джо Байдена.

Зокрема, Трамп закликав тодішнього віцепрезидента Майка Пенса відхилити результати виборів, але той зрештою це відхилив.

Після заворушень у Капітолії Конгрес знову зібрався, і 147 законодавців-республіканців проголосували, намагаючись скасувати результати виборів, хоча їхні зусилля виявилися безуспішними.

У відповідь на ці події було прийнято нове виборче законодавство, яке ускладнило оскарження результатів виборів в окремих штатах. Ці закони також роз'яснили, що віцепрезидент не має повноважень в односторонньому порядку скасовувати результати голосування.

Попри ці зміни, спостерігачі очікують, що на майбутніх виборах 2024 року на місцевому рівні та на рівні штатів можуть з'явитися спроби затримати підрахунок голосів.

Варто зазначити, що Трамп, його соратник по кампанії Джей Ді Венс та кілька відомих республіканських лідерів досі чітко не заявили про свої наміри щодо визнання результатів виборів, якщо Трамп знову зіткнеться з поразкою.

Як оголошували результати виборів у США раніше

Президентські вибори 2020 року в США відбулися у вівторок, 3 листопада, але лише вранці в суботу, 7 листопада, американські телеканали офіційно оголосили Джо Байдена переможцем. Це оголошення було зроблено після того, як стало зрозуміліше, які результати підрахунку голосів у Пенсильванії.

На відміну від цього, попередні вибори відбувалися набагато швидше.

У 2016 році Дональд Трамп був оголошений переможцем через кілька годин після закриття виборчих дільниць, близько 3:00 ранку за східним часом (10:00 за київським часом) наступного дня.

Так само у 2012 році перемога Барака Обами була прогнозована ще до опівночі в ніч виборів.

Вибори 2000 року між Джорджем Бушем і Альбертом Гором, однак, запам'яталися своєю тривалою невизначеністю. Хоча голосування відбулося 7 листопада, суперечлива боротьба за результати у Флориді призвела до затяжного процесу, а остаточне рішення було оголошено лише 12 грудня.

Зрештою, втрутився Верховний Суд США, який зупинив перерахунок голосів і оголосив Буша переможцем.

Коли буде інавгурація президента

Обраний президент розпочне свій термін після інавгурації, яка відбудеться у понеділок, 20 січня 2025 року, на території комплексу Капітолія США.

Це буде 60-та інавгурація президента в історії США.

У цей день новий президент складе присягу на вірність Конституції, після чого він виступить з інавгураційною промовою.