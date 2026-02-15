"Може навіть скасувати вибори": як змінилась підтримка Орбана серед угорців

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня 2026 року. За статистикою, молодь та жителі великих міст переважно голосуватимуть за Петера Мадяра.

Однак Віктор Орбан може піти на хитрощі, щоб зберегти владу. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа озвучив 24 Каналу думку, що чинний прем’єр-міністр Угорщини може навіть скасувати вибори у деяких округах.

Як можуть голосувати угорці?

Тібор Томпа зазначив, що декілька днів тому Віктор Орбан промовився, що спеціально підлаштував виборчу систему так, щоб навіть коли є мінімальна перемога на виборах, усе забирає переможець.

Тут дійсно проблема криється у мажоритарних округах, де він тепер максимально хоче залучити адмінресурс. Він залучить його. Найбільша проблема, що через цю мажоритарну систему він може використовувати фальшування. У деяких округах може навіть скасувати вибори. На жаль, від Орбана можна очікувати все,

– пояснив він.

Однак є надія на угорське демократичне суспільство, насамперед у великих містах. У Будапешті Орбан може програти, як свідчать опитування. А більшість молоді від 18 до 45 років, понад 80%, голосує за Петера Мадяра. Голова угорської громади Києва вважає, що за Орбана голосуватимуть пенсіонери 65+ та люди без вищої освіти.

Цікаво, що Петер Мадяр заявив, що Віктор Орбан планує злити його інтимні відео. За його словами, команда угорського прем'єр-міністра давно шантажує його інтимними відеозаписами. Він додав, що це "кампанія у російському стиліі".

Останні заяви Орбана