Було багато спекуляцій, – Подоляк сказав, як можуть змінитися відносини України та Угорщини

Опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром перемогла "Фідес" Віктор Орбана на парламентських виборах. Зараз почнеться важлива робота між Україною та Угорщиною.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що жодних особливих проблем з розблокуванням кредиту на 90 мільярдів від Євросоюзу не мало б бути. І ЄС, і Україна, і Угорщина чітко усвідомлюють, що це спільний внесок, який убезпечить Європу від ризиків, які створює Росія. На його думку, сторони швидко про все домовляться.

Чи зміняться відносини України та Угорщини?

За словами Подоляка, раніше довкола відносин України та Угорщини було надто багато спекуляцій. Хоча насправді причин до конфліктів фактично не було.

Не зовсім розумію природу цього негативного ставлення. Немає її. Ми більше мали справу з насиченою та агресивною системою, яку вибудували російські політтехнологи. Таке саме було у 2000-х в Україні, коли Янукович вперше йшов на президентські вибори. Тоді були наративи про "три сорти",

– розповів Подоляк.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський вже заявив, що готовий до зустрічі із майбутнім прем'єром Угорщини Петером Мадяром. Україна готова до діалогу.

Зараз триватиме кропітка робота в переговорних групах між країнами. Президент Володимир Зеленський вже зустрічався з представниками угорських діаспор. І це абсолютно правильні дії. Між Україною та Угорщиною можна досягти взаємовигідного партнерства. А "мракобісні часи Орбана" швидко забудуться. І перемога над ним – це важлива подія для Європи.

Він не лише блокував нам допомогу, але й блокував можливості Європи виглядати по-іншому в такі кризові часи. Перемога над Орбаном також зламала потрошку вибудуваний інтернаціонал правих популістів, за допомогою яких Путін хотів зламати єдність Європи. А далі вже йде кропітка робота, щоб налагодити двосторонні відносини. Думаю, ми достатньо швидко прийдемо до позитивного консенсусу,

– наголосив Подоляк.

Вибори в Угорщині: останні новини