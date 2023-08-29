Вибори під час війни провести неможливо: Подоляк назвав п'ять проблем, що унеможливлюють їх

Найближчим часом Україна мала б провести парламентські вибори, а згодом і вибори на пост президента. Однак наразі в країні триває війна, що несе за собою ряд проблем, які унеможливлюють проведення голосування.

Саме про 5 основних причин, чому проведення виборів неможливе розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк – передає 24 Канал. Всі проблеми об'єднує одна причина – агресія Росії проти України.

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Чи можливі вибори у 2023 році

Перша проблема, що заважає провести вибори передбачає те, що в Україні наразі діє воєнний стан. Подоляк заявив, що важко провести вибори в зоні бойових дій. Окрім цього, для забезпечення прозорості спостерігачі мають сидіти в окопах.

Другою проблемою Подоляк називає безперервні російські атаки. Ніхто не може забезпечити безпеку виборцям та стверджувати, що окупанти не почнуть провокації в день виборів.

Третя проблема полягає в агітаційній компанії – під час війни кандидати не можуть якісно підготуватися до виборів.

Як проводити агітацію? В нас не контрактна, а мобілізована армія. Люди мають право висувати свої кандидатури, проводити певні заходи інформаційного реагування. Як ми можемо ці їхні права забезпечити,

– переконує Подоляк.

Четверта проблема передбачає те, що багато українців є тимчасово переміщеними. За словами Подоляка, їх держава налічує 14 мільйонів. Це стосується як біженців за кордоном, так і осіб, які вимушені були покинути переїхати в межах країни. Радник переконаний, що неможливо провести в такі короткі терміни перереєстрацію виборців.

П'ята проблема – це фінансова складова, ціна проведення голосування. Зокрема, це стосується і забезпечення безпеки виборцям.

Що казали інші представники влади