"Тут є якась закарлюка": Лукашенко висловився про "нелегітимність" Зеленського

Александр Лукашенко цими днями перебуває в гостях у російського диктатора. Політик видав низку заяв про війну в Україні, зокрема "зачепив" президентство Зеленського.

Самопроголошеного президента Білорусі неабияк "хвилює" легітимність повноважень очільника чужої країни. Про свою турботу він розповів під час спілкування із кремлівськими пропагандистами.

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"Тут є заковика"

Так, Лукашенко заявив, що у Володимира Зеленського наприкінці травня нібито закінчується термін повноважень.

Білоруський диктатор поспівчував Путіну, якому начебто не має з ким підписувати договір про мир.

Сьогодні ми підпишемо з ним (Зеленським – 24 Канал), припустимо, якийсь договір, завтра ви прийдете до влади, президентом, вам це не сподобається – а вони вміють це робити, як за Мінськими угодами пам'ятаєте – вони це все відкинуть і скажуть: та це нелегітимний президент підписував і я взагалі цього не знаю, новий президент так скаже,

– жалівся Лукашенко.

Також політик припустив, що наступник Зеленського нібито може відкинути підписаний із Путіним договір і знову "за вказівкою" американців продовжити війну.

"Тому, як казав перший президент Росії, "загогулинка якась є", – підсумував самопроголошений очільник Білорусі.

Вочевидь, Лукашенко, який вже 30 років протирає штани об президентське крісло у Білорусі, не знає законів України. Відповідно до них, під час дії воєнного стану у країні вибори проводити заборонено.

Слід зауважити, що українська розвідка неодноразово попереджала, що кремлівські пельки планують чергову ІПСО проти Володимира Зеленського. Ймовірно, Лукашенко вже приступив до виконання завдання від Путіна.

У ГУР також заявляли, що Росія практично провалила найдорожчу у своїй історії ІПСО під назвою "Майдан-3", яка мала на меті поставити під сумнів легітимність ухвалення рішень в Україні в період після 20 травня 2024 року, а також у такий спосіб посіяти смуту в українському суспільстві, яка буде спроєктована на наше військо.