Європі вони не потрібні: Кіпіані пояснив, чому США почали домагатись виборів в Україні

Сполучені Штати закликають Україну провести вибори, попри активну повномасштабну війну. Такий сценарій є вигідним для Росії.

Історик, офіцер Хорунжої служби 2 корпусу НГУ "Хартія" Вахтанг Кіпіані розповів 24 Каналу, що свого часу Сполучені Штати фактично не вимагали проведення виборів в Україні під час війни. Цю вимогу фактично вніс представник Путіна Кирило Дмитрієв під час переговорного процесу кілька місяців тому.

Чому Росії вигідно, аби в Україні зараз провели вибори?

За словами Кіпіані, усі прекрасно розуміють, що проводити вибори під час повномасштабної війни – абсолютно недоречно. Є питання щодо того, як організувати голосування серед військових, які зараз на фронті. Також значна частина українців зараз на окупованих територіях та за кордоном.

Мені теж не подобається, що влада не змінюється. Але у нас "унікальні" умови – війна. Під час Другої світової в європейських демократіях не було виборів. Переможець Другої світової Черчилль програв на післявоєнних виборах, а не під час війни,

– зазначив Кіпіані.

Зверніть увагу! В Інституті вивчення війни розповіли, що Кремль продовжує вкидати в інформаційний простір тези про "нелегітимність української влади". Також там вже готують "пастки" і щодо голосування "громадян України, які проживають на території Росії".

Українці дадуть свою оцінку кожному чиновнику після закінчення війни. Якщо зараз будуть вибори, то почнуться розмови не про зовнішнього ворога, а про різні внутрішні чвари. Не можна зараз перемикати увагу на щось інше. Головне – стримати ворога та не втратити державу.

Днями бачив круглий стіл. Там 10 чи 12 експертів розповідали, що Україні потрібні вибори. 8 чи 9 з них – політтехнологи. Зрозуміло, що їм потрібна робота та вибори. Нам це не потрібно. Жодна з країн ЄС не вимагає від нас проведення виборів. Там розуміють, що це зараз некорисно і неможливо,

– зауважив Кіпіані.

