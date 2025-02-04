Путін шукатиме, як обдурити: що може стати найгіршим при проведенні виборів в Україні

США наполягають на проведенні президентських та парламентських виборів в Україні до кінця року. Однак російський керівник Владімір Путін під час них може спробувати здійснити нові маніпуляції.

Він не буде діяти чесно і намагатиметься обманути Україну та її союзників. За найгіршого сценарію, політолог Микола Давидюк в етері 24 Каналу пояснив, що вибори можуть не відбутися, а Росія продовжить агресію.

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Про небезпеку маніпуляцій з боку Путіна під час виборів

Політолог висловив занепокоєння щодо можливих маніпуляцій з боку Росії під час майбутніх виборів. Він вважає, що замороження бойових дій, а потім підписання угоди може зіграти на руку Путіну.

Диктатор може спробувати використати тишу під час виборів для нової атаки, а одночасно з цим кордони в Україні будуть відкриті й певна частина чоловіків виїде або піде голосувати.

Путін точно буде в цьому раунді переговорів намагатися нас кинути й обманути. Це вже ми бачимо, це однозначно буде,

– зазначив Давидюк.

Він підкреслив, що головне завдання Путіна – розбомбити, знищити та забрати суверенітет України. Тому, за його словами, важливо розуміти, що глава Кремля не буде грати чесно.

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Який найгірший сценарій

Серед найгірших сценаріїв політолог назвав ситуацію, коли начебто угода підписується, люди йдуть на вибори, але вони не відбуваються, і Росія продовжує свою агресію, заводячи війська.

Найгірші сценарії ми вже пройшли, коли вони намагалися захопити Україну за 3 дні, але погані сценарії можливі. Вони намагаються протягнути своїх "вухатих троянських поні" на кшталт ОПЗЖ або тих "хароших рускіх" з українськими паспортами, які виїхали,

– додав він.

Тобто Росія намагатиметься впровадити проросійські партії в Україні. Їхнім завданням буде зайти й знищити незалежність. Тож важливо, щоб українське суспільство ухвалювало правильні рішення щодо того, чи дозволяти росіянам впливати на владу.

Насамкінець, Микола Давидюк наголосив, що мета України – це вступ до Європейського Союзу та НАТО, що є основою для забезпечення суверенітету та стабільності.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що вибори під час воєнного стану в Україні неможливі.

Проте, за словами голови держави, вибори можуть пройти у 2025 році, якщо на момент закінчення гарячої фази війни Україна буде у сильній позиції.