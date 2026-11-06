В Україні можуть розглянути проведення виборів онлайн: заява Зеленського

Володимир Зеленський припустив можливість проведення голосування на виборах в інтернеті. Проте такий сценарій передбачає серйозні виклики.

Про це президент України спілкувався із ведучим Яном Бемерманном для програми ZDF Magazin Royale. 24 Канал перекаже головне.

Що сказав Зеленський про онлайн-вибори?

Відповідаючи на запитання щодо демократичних процедур, Володимир Зеленський зазначив, що влада може подумати про онлайн-вибори. Водночас реалізація такого сценарію натрапляє на серйозні перешкоди, і як їх подолати – має подумати Верховна Рада.

Мовиться найголовніше про те, що "дозволити проведення виборів, але не дати змоги проголосувати солдатам – це несправедливо", як зауважив Зеленський. Також є чимало технічних нюансів.

Також президент України розкрив несподівану деталь своїх переговорів з американською стороною. Він запропонував США домовитися з Росією про зимове припинення вогню, щоб забезпечити населення світлом і водою.

І в цей час ми також можемо провести вибори, якщо ви всі в США хочете мене замінити. Тож шанс є. Шанс був,

– сказав Зеленський.

Зауважимо, що ініціаторами дискусії про вибори в Україні під час війни стало оточення президента США Дональда Трампа разом із ним самим та, ясна річ, Володимир Путін зі своєю командою. Утім, чи повернеться це питання у повістку дня після поразки республіканців на виборах до Конгресу – наразі невідомо.

Чому ж вибори в Україні складно провести?

Масштаби проблеми з організацією волевиявлення безпрецедентні. Близько 9 мільйонів українців перебувають за кордоном, де фізично не існує масштабної інфраструктури для таємного голосування.

Ще кілька мільйонів залишаються на тимчасово окупованих територіях. І окремим викликом є забезпечення права голосу для близько мільйона військовослужбовців.