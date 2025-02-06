Київ не має їх проводити прямо зараз, – Келлог пояснив заяву щодо виборів в Україні
- Кіт Келлог заявив, що Україна не повинна проводити вибори під час війни, оскільки це суперечить її конституції.
- Спецпредставник Трампа підкреслив, що здатність країни проводити вибори під час війни є ознакою стійкості її демократії.
Кіт Келлог заявив, що проведення виборів під час війни є "ознакою здорової демократії".Водночас він зазначив, що Україна не має проводити вибори саме зараз, адже це суперечить її Конституції.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова спецпредставника Дональда Трампа з питань російсько-української війни в інтерв'ю телеканалу NewsMax.
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Яка думка Келлога щодо виборів в Україні під час війни
Кіт Келлог заявив, що вибори відбуваються в "кожній демократичній державі". Він також нагадав, що у США "також були вибори в розпал воєн", однак не зазначив, що це відбувалося не тоді, коли територія Сполучених Штатів була окупована.
Я думаю, зараз українці не можуть проводити вибори, тому що це суперечить їхній конституції. Вони – українці – не можуть проводити їх до припинення воєнних дій,
– пояснив спецпредставник Трампа.
Він уточнив, що проведення виборів не означає, що "президент Володимир Зеленський має піти". Однак Келлог підкреслив, що здатність країни проводити вибори навіть під час війни є свідченням стійкості її демократії.
"Ознакою здорової демократії є готовність і здатність проводити вибори навіть під час війни", – резюмував представник американського президента.
До слова, Кіт Келлог в інтерв'ю Reuters 1 лютого заявляв, що США очікують проведення виборів в Україні, особливо якщо буде досягнуто угоди з Росією про "перемир’я". За словами спецпредставника Трампа, в Україні "повинні відбутись" саме президентські та парламентські вибори.