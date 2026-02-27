Чи піде Буданов на вибори у разі припинення вогню: керівник ОП дав чітку відповідь

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що говорити про президентські вибори в Україні зараз безглуздо. За його словами, основним зараз є переговорний процес.

Про це глава Офісу президента сказав 26 лютого в інтерв'ю ліванському виданню Almodon.

Читайте також Які питання обговорює парламентська група щодо виборів: ексклюзивні деталі про склад та роботу

Чи планує Буданов йти на вибори?

Під час інтерв'ю у Кирила Буданова поцікавилися, чи допускає він можливість проведення президентських виборів в Україні за умови 60-денного припинення вогню, а також чи готовий він особисто балотуватися на пост глави держави.

У відповідь керівник Офісу президента заявив, що зараз його завданням є налагодження ефективного переговорного процесу.

Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо,

– додав він.

До слова, в інтерв'ю Буданов також розповів, який єдиний сценарій може гарантувати безпеку для України, Європи та світу загалом. За словами керівника ОП, йдеться про створення умов, за яких країна-агресор Росія перестане існувати у форматі імперії.

Водночас, як вважає Буданов, наразі не варто розраховувати на те, що Росія зміниться під впливом внутрішніх чинників.

Чи можливе взагалі проведення виборів?