Україна готова обговорювати проведення виборів до кінця 2025 року, але є умова

США не обговорювали з Україною необхідність проведення виборів до кінця 2025 року. Конституція України не дозволяє обирати нового президента та Парламент під час воєних дій. За певних обставин Україна буде розглядати можливість виборів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова посла України в США Оксани Маркарової в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному".

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Питання щодо виборів в Україні у 2025 році можуть розглянути

За словами пані посла в США, обговорення майбутніх виборів в Україні до кінця 2025 року ще не було. Для їхнього проведення мають завершитися бойові дії. Якщо ж адміністрація Дональда Трампа буде наполягати на необхідності виборів, то Україна готова обговорювати це питання.

Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023 – 2024 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування,

– сказала Маркарова.

Про потребу проведення виборів під час ймовірного перемир'я раніше говорив спеціальний представник президента США з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог. Тоді йшлося, що якщо Україна з Росією досягне угоди про припинення вогню найближчими місяцями, то в Україні до кінця 2025 року мають пройти президентські та парламентські вибори.

Чи можливі вибори в Україні у 2025 році

Нинішній президент Володимир Зеленський говорив, що лише після закінчення війни в Україні можуть скасувати воєнний стан та визначити дату виборів. У такому випадку обрання нового керівництва країни проведуть без затримок. Водночас Україна не погодиться на вимоги Росії щодо виборів перед перемовинами.

До речі, 3 лютого Дональд Трамп офіційно призначив Кіта Келлога своїм спецпредставником і зазначив, що в питанні України та Росії є "великий прогрес". Проте в подробиці президент США не вдавався.