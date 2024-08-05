Веніславський пояснив, що робити з виборами, якщо війна затягнеться ще кілька років

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловився стосовно виборів в Україні у разі потенційного затягнення війни. За словами нардепа, у цьому випадку потрібно чекати завершення воєнних дій.

Веніславський пояснив, що проводити вибори під час війни неможливо. Адже наразі у нашій державі діє правовий режим воєнного стану.

До теми Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану та мобілізації: комітет Ради підтримав

Що сказав Веніславський про можливість виборів під час війни

Федір Веніславський зауважив, що без скасування правового режиму воєнного стану президентські, парламентські та місцеві вибори проводити не можна. Ба більше, нардеп вважає, що це взагалі дуже небезпечно.

По-перше, ми не зможемо забезпечити безпеку всіх учасників виборчого процесу, і не лише у прифронтових зонах. Навіть у Києві виборчі дільниці можуть стати мішенню агресора. По-друге, понад мільйон виборців – це військовослужбовці, які виконують бойові завдання, як їм забезпечити голосування? Як голосуватимуть біженці, як відбуватиметься агітація – також незрозуміло,

– зазначив член комітету Ради з питань нацбезпеки.

За словами народного обранця, виборчий процес передбачає різноманітні форми передвиборчої агітації, діяльність політичних партій, свободу засобів масової інформації. Водночас забезпечити це на прифронтових територіях, а також участь у виборах наших громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях до повного закінчення війни – неможливо.

"Тобто, якщо проводити вибори до завершення війни, завжди будуть охочі поставити їхні підсумки під сумнів. Будь-які органи влади, сформовані після виборів під час війни, можуть бути нелегітимними", – пояснив Веніславський.

До слова, Володимир Зеленський наголошував, що якщо війна затягнеться, то нашій державі доведеться шукати спосіб провести вибори. Водночас яке саме це буде рішення, він поки що не знає.