Зеленський назвав головну умову для проведення виборів в Україні
- Володимир Зеленський заявив, що головною умовою для проведення виборів в Україні є припинення вогню.
- Для підготовки до виборів потрібно 60 – 90 днів, але цей термін може бути змінений й узгоджений з партнерами та Росією.
Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення виборів в Україні під час війни. За словами президента, необхідною умовою для цього є припинення вогню.
Про це Володимир Зеленський сказав у розмові із журналістами, повідомляє 24 Канал.
Яка позиція Зеленського щодо виборів?
Володимир Зеленський пояснив, що для проведення виборів потрібна безпекова інфраструктура.
Потрібне для виборів припинення вогню. Якщо припинення вогню буде, ми готові до виборів,
– наголосив глава держави.
Наразі для підготовки до виборів потрібно 60 – 90 днів. Водночас, за словами президента, це може бути й інший термін, який Україна готова погодити з партнерами та Росією.
Передусім найголовніше – це можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом,
– підсумував Володимир Зеленський.
Під час розмови з журналістами глава держави додав, що для проведення виборів також потрібна співпраця народних депутатів України щодо змін у законодавстві.
Чому тема виборів знову актуальна?
Дональд Трамп нещодавно звернувся до президента України із закликом тверезо оцінювати ситуацію щодо можливості проведення виборів в Україні. За його словами, переважна більшість українців виступає за досягнення домовленостей.
У відповідь Володимир Зеленський поговорив із представниками Верховної Ради та заявив, що очікує від них бачення щодо ймовірності проведення виборів під час воєнного стану.
16 грудня ЗМІ повідомили, що у "Слузі народу" починають роботу над законом про вибори під час війни. За наявною інформацією, керівником відповідної робочої групи стане перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.