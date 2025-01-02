Коли можуть відбутися вибори в Україні: Зеленський відповів

В Україні наразі триває воєнний стан. Під час цього періоду у нашій державі не може бути ні президентських, ні парламентських виборів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського в етері національного маратону.

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Що сказав Зеленський про можливі вибори в Україні

Зеленський наголосив, що, відповідно до Конституції України, вибори президента та парламенту не можуть відбуватися під час воєнного стану. Тому наразі єдиним варіантом того, коли можуть відбутися вибори, є після того, як закінчиться війна.

Або нам треба змінювати законодавство. Одна зміна щодо президентських виборів, інша – щодо парламентських. Різні зміни, але під час воєнного стану цього не може бути,

– наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що, згідно з українським законодавством, коли закінчується строк президентських повноважень, то поки не відбувається нових виборів, президент продовжує виконувати свої обов'язки.

"Все це прописано. Так само як з парламентом, і президент, і парламент є легітимною владою, поки не з'явиться новий президент або новий парламент", – сказав глава держави.

Український лідер зауважив, що у 2025 році, якщо Україна зможе отримати закінчення гарячої фази війни в сильній позиції, а також якщо у нашої держави лишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, тоді можна думати про скасування воєнного стану, і парламент може обирати та затверджувати дату виборів.

Я маю на увазі, що після того, як закінчується воєнний стан, то чекати роки до виборів – не потрібно,

– наголосив глава держави.

Зеленський сказав, що партнери України, зокрема новообраний президент США Дональд Трамп, намагаються знайти формати закінчення гарячої стадії війни в Україні, щоб повернути мирний процес, який призведе до скасування воєнного стану і, відповідно, виборів.

Український президент також наголосив, що наша держава не піде на умови "спочатку вибори – потім перемовини", якщо цього вимагатиме російська сторона для початку перемовин про мир. Адже Путін хоче лише капітуляції нашої держави, що точно є неприйнятним для України.