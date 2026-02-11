Уперше чую, – Зеленський відреагував на публікацію FT про вибори та референдум 24 лютого

Володимир Зеленський відреагував на публікацію Financial Times щодо нібито його намірів оголосити про вибори та референдум 24 лютого. Український очільник не підтвердив інформацію видання.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

До теми Чи справді США тиснуть на Україну щодо виборів у травні: політолог вказав на цікаві нюанси

Що відповів Зеленський на публікацію FT щодо виборів та референдуму?

Володимир Зеленський зазначив, що про такі нібито плани він "уперше чує". Водночас президент наголосив, що питання виборів порушують партнери, а Україна готова на них за умови припинення вогню і надання нашій країні гарантій безпеки.

Ми приходимо до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки. Питання виборів порушують ті чи інші партнери, Україна сама не говорила про це, але ми, безумовно, готові до виборів,

– сказав президент.

Зеленський зауважив, що ставив дуже просту умову щодо виборів – припинення вогню. У такому випадку, як зазначив президент, можна проводити голосування.

"Це було б дурною ідеєю, я б ніколи не оголосив будь-які вибори 24 лютого. Ця дата має виняткове символічне значення", – зауважив глава держави.

Щодо того, що США нібито погрожують відмовитися від надання гарантій безпеки, глава держави каже, що це неправда. Вашингтон, за його словами, хоч і порушує питання виборів, не пов'язує їх із гарантіями безпеки.

Ми готові працювати з будь-якими графіками, які будуть пропонувати американські колеги. Але якщо ми порушуємо питання референдуму, я вже говорив: повинно бути розуміння припинення вогню для цього. Бо референдум за структурою – це як вибори, тобто потрібна безпека,

– додав президент.

До речі, політтехнолог Тарас Загородній пояснив в етері 24 Каналу, що технічно провести вибори в Україні за 3 місяці неможливо через вимоги ЦВК та воєнний стан. За словами експерта, для цього потрібно мінімум пів року перехідного періоду.