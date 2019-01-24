Вибори до Верховного суду: з якими проблемами стикається Громадська рада доброчесності

Про вибори до Верховного суду та про проблеми у співпраці Громадської ради доброчесності із Вищою кваліфікаційною комісією у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповіла гість студії – член ГРД Наталя Соколенко.

– Ми вирішили оцінювати тих кандидатів, які бачать себе у Верховному суді. Попри недружні вчинки Вищої кваліфікаційної комісії будемо надсилати їм свої висновки про недоброчесність суддів.

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– Перед тим, як розпочався черговий добір до Верховного Суду, ми пропонували Комісії разом затвердити критерії, щоб і цей орган, і громадськість мали спільне бачення. Проте нам не вдалося домовитися.

– Якість кандидатів до Верховного суду не покращилася. Частина кандидатів, які минулого разу не потрапили туди через те, що, наприклад, не склали тести, знову подалися на конкурс до цієї інстанції.

– Вища кваліфікаційна комісія опинилася у ситуації повної дискредитації та репутаційного самознищення. Коли був конкурс до Верховного Суду, українська громадськість надсилала негативні висновки про суддю Золотнікова. Він був у складі колегії, яка ухвалювала рішення про заборону Майдану в Одесі.



Золотніков Олександр

– Тоді Комісія суддів і Вища рада правосуддя не взяли до уваги фактів про Золотнікова. Та коли міжнародні експерти сказали, що судді Голуб і Заєць, які також забороняли Майдан, не мають права потрапити до Антикорупційного суду, їх почули.

– Судді, які приймали рішення під час Майдану, робили це "по дзвінку" з Адміністрації Президента. Це абсолютно неприпустимо. У демократичному світі суддя зобов'язаний повідомити про тиск на нього. Якщо він цього робить, то це є ще одним порушення закону та кодексу суддівської етики.

– Людина, яка сама порушує закони, не може судити інших людей. Це – очевидна логіка. Та її важко пояснити Вищій кваліфікаційній комісії суддів та Вищій раді правосуддя, яка пропускала всіх тих негідників, які врешті опинялися у Верховному суді.