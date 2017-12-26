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Вибори президента, фактор Саакашвілі і гра Тимошенко: експерт про 2018 рік

21:07, 26 грудня 1952 Читать новость на русском
Наступний рік пройде під знаком виборів президента
Наступний рік пройде під знаком виборів президента / radiosvoboda.org

У 2018 році розпочнуться президентські виборчі перегони. Тому рік буде дуже турбулентний, насичений подіями, і Україна зіштовхнеться із внутрішньополітичними проблемами.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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За словами експерта, наступного року буде такий собі мобілізаційний драйв. Майбутні учасники виборів президента формуватимуть штаби, створюватимуть передвиборчі об’єднання, коаліції із залученням до цього олігархічних груп.

Парламент перетвориться на арену зіткнень політичних позицій, стане місцем для передвиборчого піару. Це може підірвати спроби президента і уряду хоча б частково забезпечити виконання своїх обіцянок. Адже Порошенку, щоб увійти в новий виборчий процес, треба буде підтвердити виконання своїх обіцянок,
– говорить Кулик.

Тому наступного року зберігатиметься політична дестабілізація і турбулентність. Порошенку будуть протидіяти його опоненти: приміром, Юлія Тимошенко, зриваючи засідання парламенту, маніфестуючи проти влади. Фактор Саакашвілі, зауважує Кулик, нікуди не зникне. Екс-глава Грузії, як валіза без ручки: з ним треба щось робити, з іншого боку – не можна, тому що "з вашингтонського обкому можуть подзвонити і насваритися".

"Залишається окрема гра Юлії Тимошенко, яка з березня розпочне мобілізаційні акції – з цього моменту стартує її повноцінна передвиборча вулична кампанія. До цього долучаться менші гравці, які намагатимуться увірвати собі електоральний пиріг. Тому що після президентських виборів пройдуть парламентські – в жовтні 2019 року. І всі політичні гравці висуватимуть своїх кандидатів у президенти, щоб створити заділ перед парламентськими. Це буде складний виборчий сезон", – наголошує Віталій Кулик.

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Теги: Новини України Міхеїл Саакашвілі Новини політики Петро Порошенко Підсумки 2017 року Підсумки року Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
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