Прогнозованість демократів чи несподіванки республіканців: що буде кращим для України

У США заплановані вибори президента 5 листопада 2024 року. Результати цієї події можуть вплинути на кількість військової допомоги для нашої країни.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що важко передбачити, якими будуть результати цих виборів. Політика Камали Гарріс, ймовірно, значно не відрізнятиметься від рішень її попередника.

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Результати виборів у США

Рейтерович зазначив, що Камала Гарріс виступала на боці України ще із 2014 року. Її політика може бути більш прогнозованою для нас.

На думку політолога, Дональд Трамп на відміну від Гарріс може зробити якийсь крок, який однозначно не сподобається Путіну, але сподобається Україні. Є така можливість, проте може бути й по-іншому.

Трамп може більше зосередитись на внутрішньополітичних аспектах США, концентруючись на протистоянні із Китаєм. Однозначної відповіді немає,

– висловився він.

Завдання України

Ігор Рейтерович наголосив, що Україні важливо мати два документи для двох різних кандидатів, щоб, у випадку перемоги одного з них, швидко представити своє бачення того, як повинна завершитись російсько-українська війна.

Важливо не підігравати якомусь із кандидатів, а бути нейтральним і чекати на оприлюднення остаточного рішення американців,

– сказав він.