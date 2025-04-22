Ювелірна робота, – боєць ЗСУ припустив, як підірвали 51 арсенал ГРАУ

У Владімірській області Росії вибухнув великий арсен з боєприпасами. Через це оголосили надзвичайний стан і розпочали евакуацію з 7 населених пунктів.

Україна має засоби, щоб подолати відстань понад 500 кілометрів до цього складу. Як зауважив 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ та військовий експерт Олександр Мусієнко, важливо зрозуміти, якими засобами ураження провели атаку.

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Вдалося провести ювелірну операцію

Хоча на складі зберігали легкозаймисті матеріали, але підірвати арсенал дуже непросто. Його будували за певними вимогами для того, щоб уникнути одномоментної детонації. Тому потрібно було завдати не одного точного влучання.

Застосувавши якийсь один елемент ураження, лише теоретично можна сподіватися, що це призведе до масштабних наслідків. Адже це надзвичайно складний об'єкт для влучання. Арсенали побудовані так, що мають підземні сховища, а зброю не локалізують в одному місці.

"Для того, щоб спричинити пожежу на всьому арсеналі й зробити так, щоб на всіх 4 квадратних кілометрів запалало й почалася детонація – це дуже тонка ювелірна робота", – наголосив військовослужбовець.

Чому Росія не робить висновків з попередніх атак

Відкрите зберігання такої великої кількості зброї свідчить про те, що росіянам просто не вистачає для неї місця. Вони накопичують її, звозять і розміщують на відкритих ділянках. Далі все залежить від того, як облаштовують ангари, чи створюють там потрібні умови.

Якщо є велика кількість боєприпасів, ще й різних типів, то не обов'язково, щоб їх зберігали на відкритій ділянці. Обсяги могли бути значно більшими, а зброю розмістили у різних місцях. Загалом росіяни допускають одних і тих самих помилок через просту причину – інтенсивність війни.

Мусієнко припустив, що командири можуть не ховати боєприпаси, бо вони й так найближчим часом поїдуть на фронт. Цілком ймовірно, що там були склади з балістичними ракетами, а удар по ГРАУ є відплатою росіянам за терор мирних українських міст.

Нагадаємо, про вибухи на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління стало відомо 22 квітня. На місці виникла сильна пожежа, яка призвела до евакуації людей. ГРАУ є одним з найбільших складів з боєприпасами у Росії. Від кордону з Україною він за 530 кілометрів.