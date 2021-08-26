Вибух в районі аеропорту Кабула: поранено 3 американських військових

Ймовірно через терориста смертника біля аеропорту Кабула прогримів потужний вибух. Поранені щонайменше 3 американських військових.

Вибух відбувся за межами аеропорту Кабула. Це трапилось за кілька годин після попередження Держдепартаменту.

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3 військових США отримали поранення через вибух у Кабулі

В результаті вибуху смертника біля воріт в аеропорту Кабула в Афганістані в четвер (26 серпня – 24 канал) постраждали щонайменше три американські військові,

– мовить у повідомленні.

Цю інформацію виданню підтвердили американські чиновники.

Про сам факт вибуху, не кажучи про жертви, написав у твітері представник Пентагону Джон Кірбі.

Ми можемо підтвердити факт вибуху біля аеропорту Кабула. Наразі інформація про постраждалих незрозуміла. Ми надамо додаткові відомості, коли зможемо,

– написав чиновник.

Згодом він підтвердив, що вибух біля аеропорту Кабула призвів до невідомої кількості жертв. Запевнив, що надаватимуть інформацію, як тільки знатимуть.

Загинули щонайменше дві людини, ще 15 отримали поранення, – ЗМІ

Видання Associated Press написало, що вибух пролунав у натовпі людей, які чекали входу в аеропорт. Очевидець, який був орієнтовно за 30 метрів від вибуху розповів, що бачив жертви, а деякі люди втрати частини тіла. Видання, посилаючись на МЗС Росії, написало – "в результаті теракту біля аеропорту Кабула загинули щонайменше дві людини, ще 15 отримали поранення".

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