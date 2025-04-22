Міноборони Росії назвало "причину" вибухів на 51 арсеналі ГРАУ
Міністерство оборони Росії повідомило, що причиною вибухів на 51 арсеналі ГРАУ було загоряння, внаслідок якого нібито на території частини сталася детонація боєприпасів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Там також назвали причину виникнення пожежі. Зауважимо, що на арсеналі зберігали багато ракет та снарядів.
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Як Росія прокоментувала вибухи
За даними російського оборонного відомства, Андрій Бєлоусов дав доручення з'ясувати обставини факту надзвичайного стану у Кіржанському районі. Як уточнили у міністерстві, за його результатами винних посадових осіб притягнуть до відповідальності.
22 квітня внаслідок загоряння на території військової частини у Володимирській області сталася детонація боєприпасів, що зберігаються на складі,
– ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок цього нібито немає. Причиною загоряння росіяни називають порушення вимог безпеки під час проведення робіт із вибуховими матеріалами. Жодної додаткової інформації з цього приводу окупанти не вказали.
До слова, за словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, на арсеналі були значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи "Іскандер","Точка-У", "Кинджал", боєприпаси до комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, а також "Град", "Смерч", "Ураган".