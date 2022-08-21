Ідеолог "русского міра" і ненависник українців: що відомо про дугіна та підрив авто його доньки

Пізно ввечері 20 серпня на трасі під Москвою вибухнуло авто дарьї дугіної, доньки ідеолога "русского міра" алєксандра дугіна. Розповідаємо, чим відомий той, кого називають "мозком" путіна.

Як зазначають росЗМІ, на момент вибуху в автомобілі мав перебувати й сам алєксандр дугін. Але в останній момент він ухвалив рішення сісти в іншу машину, що й врятувало йому життя. Адже ані водій, ані його донька внаслідок цього інциденту не вижили.

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Тож зараз починають точитися суперечки, хто бажав смерті алєксандру дугіну. В тому, що це був замах, уже не сумнівається ніхто. Особливо після заяви правоохоронців про виявлену вибухівку. Розповідаємо у матеріалі 24 каналу, ким є алєксандр дугін, і яким є його вплив на повномасштабне вторгнення.

дугін – засновник ідеології "русского міра"

Передовсім почнемо з регалій. У росії та світі алєксандр дугін відомий як філософ, а також консервативний публіцист. Але найкраще закарбовується у пам'яті те, що його вважають одним із засновників ідеології "русского міра". Того самого, який окупанти намагаються нав'язати Україні та всьому світу упродовж багатьох років.

А ще він засновник ідеології неоєвразійства. Згідно з нею росія повинна домінувати над сусідніми державами, протистояти США та країнам-членам НАТО. Крім того, мовиться про поширення цієї самої ідеології на всю територію євроазійського континенту.

Вимагав від москви бути агресивнішою у своїх діях

Оскільки дугін – ультрарадикал, то й посили у нього різкі й агресивні. Так, він упродовж багатьох років тиснув на офіційну москву та критикував її. А все для того, щоб країна-терористка була агресивнішою у плані самоствердження. Щоб її на світовій арені боялися.

Закликав убивати українців

У західних ЗМІ повідомляють, що дугін – не лише ідеолог "русского міра". Він ще й той, до чиєї думки прислухаються силовики та кремлівські чиновники. А найголовніше – сам владімір путін.

дугін – черговий приклад того, що серед росіян шукати хороших не варто. Він ще у 2014 році озвучував публічно антиукраїнські заяви. Так, він закликав убивати наших громадян. З відповідним лозунгом він виступив під час одного з ефірів, коментуючи трагічні події, що сталися в Одесі 2 травня 2014 року.

дугін публічно закликав убивати українців: дивіться відео

Ясна річ, що у війні проти України він висловлювався за її проведення. Ба більше, нещодавно в одній зі своїх соціальних мереж він вимагав еліти країни-агресорки нарешті визначитися зі своєю позицією.

Я думаю всі високопоставлені чиновники Росії повинні відкрито висловити своє ставлення до СВО (спеціальна військова операція – 24 канал). Або покинути пости. Деякі щось підозріло мовчать. І ми хоч-не-хоч починаємо інтерпретувати їх мовчання по-своєму,

– наголосив він.

дугін попрохав високопосадовців зробити вибір: або говорити чіткіше й голосніше літеру Z, або ж покинути свої пости.

Додамо, що дугіна внесли до санкційного списку Європейського Союзу ще у 2014 році. А вже у 2015 він поповнив відповідні списки у США та Канаді. А все тому, що його вважають причетним до анексії півострова Крим.

дугін випадково пророкував смерть доньки

Рівно рік тому на своїй сторінці в одній з російських соціальних мереж він залишив допис. Це дещо перероблена цитата філософа Фрідріха Ніцше, а звучить вона так: "Те, що нас не вбиває, вбиває когось ще".



дугін пророкував смерть своєї доньки рік тому / Скриншот з мережі

І саме 20 серпня її автомобіль вибухнув під Москвою, коли дарья дугіна поверталась з фестивалю "Традиція", де була разом з батьком. За дивним збігом обставин сам алєксандр дугін вирішив в машину не сідати, поїхавши на іншій. Тож ця випадковість, якщо можна її так назвати, врятувала йому життя.

Транспортний засіб злетів у повітря близько 22:00 на Можайському шосе. У Land Cruiser Prado на момент цього перебувала як дарья дугіна, так і її водій.

Додамо, що 21 серпня надійшла інформація, що дугін потрапив до лікарні. Правда, невідомо, в якому він стані та що сталося з ним.

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Зауважимо, що дарья дугіна наслідувала свого батька. Дівчина також займалась пропагандою та намагалась поширювати в маси ідеологію неоєвразійства.

Під час одного з ефірів вона розповідала про те, що приїжджала на територію металургійного комбінату "Азовсталь". Тоді донька дугіна продовжила чесно відпрацьовувати методички кремля. Дівчина розповідала про міфічних нацистів, а також залякувала глядачів тим, наскільки вони небезпечні.

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