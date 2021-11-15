Вибух авто у Ліверпулі: інцидент кваліфікували як теракт

У Ліверпулі 14 листопада біля лікарні вибухнув автомобіль таксі, внаслідок чого загинув пасажир. Поліція Великої Британії кваліфікувала інцидент як терористичний акт.

За словами правоохоронців, наразі мотив вибуху до кінця не зрозумілий. Водночас вони заарештували четвертого підозрюваного у справі.

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У поліції заявили, що їм відома особа пасажира, який загинув. Саме він проніс в автомобіль саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув, коли машина під'їхала до ліверпульської лікарні.

Відомо, що таксиста, якому вдалося врятуватися після вибуху, звати Девід Перрі. Його вже виписали з лікарні, тож чоловік наразі відновлює здоров'я вдома.

Правоохоронці також наголосили, що розслідування вибуху "триває у тому ж темпі".

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