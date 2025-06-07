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24 Канал Кримінальні новини На Одещині внаслідок вибуху авто загинув працівник ТЦК, – ЗМІ
7 червня, 01:00
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На Одещині внаслідок вибуху авто загинув працівник ТЦК, – ЗМІ

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль, загинув працівник місцевого ТЦК та СП.
  • Інших постраждалих від вибуху немає, загорілась лише одна машина.

В Одеській області у Березівському районі 6 червня вибухнув автомобіль. Внаслідок цього жертвою став працівник місцевого ТЦК та СП.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне

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Що відомо про загибель працівника ТЦК в Одеській області

Джерела видання у правоохоронних органах підтвердили, що внаслідок вибуху автівки в Одеській області загинув співробітник Березівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Інший співрозмовник Суспільного у Березівській ОТГ повідомив, що більше від вибуху постраждалих немає:

Попередньо, дійсно там в машині вибух. Тому що всі сумнівалися, але вони (поліція – 24 Канал) підтвердили. Від вибуху постраждалих немає. Загорілась одна машина, 
– зазначило джерело.

До слова, вибух автівки в Одеській області стався ввечері 6 червня дорогою до Березівки. У поліції підтвердили загибель людини внаслідок інциденту, проте не вказали, кому саме міг належати транспортний засіб.