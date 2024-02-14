Вибух в автомобілі в Чернігові: водій та пасажирка померли у лікарні
Джерело:Суспільне
Під час вибуху гранати в автомобілі перебували чоловік та жінка 1990 року народження. Постраждалі померли в реанімації в середу, 14 лютого.
Вибух стався 13 лютого о 18:53 в автомобілі Land Rover на вулиці Єськова. Після цього у машини частково вилетіло бокове скло, а лобове – зазнало пошкоджень. В авто в той час перебували чоловік та жінка, їх обох екстрено госпіталізували.
Читайте також У Києві в багатоповерхівці пролунав вибух: в одній з квартир виявили тіло підлітка
Водій та пасажирка померли
Зранку 14 лютого у Чернігівській обласній лікарні розповіли, що жінку врятувати не вдалося. Через декілька годин з'явилася інформація про смерть водія. У нього були пошкоджені органи черевної порожнини, грудна клітина, а також була черепно-мозкова травма.
Велика частина мозку була пошкоджена. Оперували, але, на жаль, врятувати не вдалось. Він був в атонічній комі. З цього стану рідко, хто виходить,
– пояснив Валерій Чобітько, заступник гендиректора лікарні.
Вибух легковика у Дніпрі
- У січні 2024 року схожий випадок трапився у Дніпрі. У Шевченківському районі міста вибухнув легковик, в якому сиділи двоє людей.
- Місцеві жителі повідомляли, що 34-річний водій втратив ногу, а жінка була вся у крові. Обох постраждалих відвезли до лікарні.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.