Вибух у багатоповерхівці у Білій Церкві: кількість загиблих зросла, є ризик обвалу

Удень 30 березня стало відомо про те, що в Білій Церкві стався вибух у багатоповерховому будинку. 24 Канал розкаже, скільки зараз постраждалих від вибуху і в якому вони стані.

ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху в Білій Церкві є загиблий. Там зруйнувалося залізобетонне перекриття з другого по п'ятий поверх.

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Скільки людей постраждало від вибуху в Білій Церкві

Внаслідок вибуху в багатоповерхівці в місті Біла Церква на Київщині загинула 1 людина, 4 особи постраждали. Одного з постраждалих, дитину, госпіталізовано до Білоцерківської міської дитячої лікарні. Наразі всі оперативні служби, зокрема рятувальники, поліція, медики, працюють на місці. Людям надається вся необхідна допомога,

– розповів глава Київської ОВА Руслан Кравченко.

В поліції Київщини повідомили деталі про поранену дитину. Восьмирічного хлопчика ушпиталили з діагнозом "отруєння продуктами горіння". Його стан задовільний, на щастя, життю дитини нічого не загрожує.

У ДСНС повідимили, що станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до двох (на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла). Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають.

Своєю чергою рятувальники вказали, що врятували хлопчика під час робіт. Загалом удалося врятувати трьох людей, а з-під завалів деблокували тіло людини. В поліції кажуть, що це літня жінка.

Наслідки вибуху в багатоповерхівці в Білій Церкві / Фото ДСНС і Нацполіції

Ситуація в місті зараз

Як повідомили в КОВА, тривають роботи з розбору конструкцій. На місці організовано оперативний штаб, мешканців будинку евакуюють.

Усіх постраждалих поселять в місцевому готелі, їх близько 50. Також людям нададуть фінансову допомогу.

На місці продовжують працювати екстрені служби. Пожежу вже загасили, та є загроза руйнування конструкцій.

Що сталося в Білій Церкві

У житловій п'ятиповерхівці стався вибух невстановленого предмета на третьому поверсі, опісля зайнялася пожежа. В одному з під'їздів зруйновано залізобетонні перекриття між трьома поверхами.

Керівник КОВА тримає ситуацію на особистому контролі, постраждалим допомагають.

Психологи ДСНС допомогли п'ятьом людям. Працівники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстежують місця події.