Вибух газового балону в Києві: люди отримали опіки, згоріли кіоски

10 грудня 2022, 11:31
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Джерело:

МВС

У Києві 9 грудня прогримів вибух біля станції метро Васильківська у Голосіївському районі. Внаслідок цього постраждали 5 осіб.

Вибух стався в металевому кіоску з виготовлення їжі швидкого приготування. Зайнялась пожежа, яка охопила 2 кіоски.

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Наслідки вибуху

На місце вибуху швидко прибули рятувальники, пожежу стали гасити. Втім, внаслідок інциденту постраждало 5 людей: 

  • 2 працівників кіоску з приготування їжі,
  • 1 відвідувач,
  • 1 особа, яка намагалась гасити пожежу,
  •  продавець суміжного кіоску з продажу мобільних аксесуарів.

Потерпілих передали медикам. Згодом 4 людей госпіталізували з опіками. Обидва кіоски згоріли повністю.

Треба слідкувати за правилами безпеки

Через постійні відключення електроенергії кияни почали масово закупляти газові балони. У КМДА закликали людей дотримуватися правил безпеки, аби уникнути можливих негативних і навіть трагічних наслідків.

  • Наприклад, якщо балон за низької температури заправити на вулиці на повну, а потім принести в тепло, він може вибухнути.
  • Крім того, необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки.
  • Також людей закликають дбати про безпеку при використанні генератора. Зокрема, не можна його включати у закритому приміщенні.

Автор: Ольга Музика