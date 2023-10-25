Вибухівка була під сидінням: у Бердянську підірвали російського військового

В окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали авто одного з окупантів, він загинув на місці.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza сьогодні, 25 жовтня. Росіянина ліквідували близько 21:00 біля будинку на вулиці Мічуріна два дні тому – 23 жовтня.

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Також пропагандисти пишуть, що бомбу заклали під водійське сидіння машини, на якій їздив російський військовий.

За попередніми даними, бомба була закладена під водійське сидіння "копійки", на якій їздив військовий. Від отриманих травм водій помер на місці,

– йдеться в повідомленні.

Зазначають, що окупанти порушили кримінальну справу за статтями про теракт та зберігання вибухонебезпечних речовин.

Особи російського військовослужбовця не називають.

Що відбувається на окупованій частині Запоріжжя