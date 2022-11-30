Кому відправили посилку, яка вибухнула біля посольства України в Іспанії

Вдень 30 листопада на території посольства України в Іспанії пролунав вибух. Вибухівка знаходилася у пакунку, яку принесли до дипустанови.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що хоч спершу повідомлялося про лист, вибухівка знаходилася у пакунку, значно більшому за лист із документами. А адресувався він особисто йому.

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Постраждав працівник посольства

Однак до кінцевого адресата він так і не дійшов, оскільки викликав підозри у секретарки посла. Річ у тім, що:

на ньому не було зворотної адреси,

він не видавався схожим на пошту на адресу дипломатів.

Вона передала підозрілу "пошту" іншому співробітнику, відповідальному, серед іншого, за охорону посольства.

У пакунку виявилася коробка, тож у коменданта з’явилися підозри і він сам – щоби нікого не було поруч – вийшов із цією "поштою" на подвір’я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух,

– розповів Сергій Погорельцев.

Однак попри те, що коробка в момент вибуху не була у руках коменданта, сам вибух пошкодив чоловікові руки. Також він зазнав контузії. На щастя, попри поранення чоловік зміг дійти до медпункту самостійно. Він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога, а життю – нічого не загрожує.



Пакунок з вибухівкою / Фото посольства

Серйозних наслідків вибуху вдалося уникнути завдяки персоналу дипустанови

Сергій Погорельцев підкреслив, що попри невеликий розмір вибухівки, наслідки могли бути значно серйознішими, якби не обережність його підлеглих.

Я насамперед хочу відзначити співробітників посольства, бо якби не їхні професійні дії, наслідки б були значно серйознішими,

– підкреслив він.

Наразі невідомо, хто міг надіслати вибухівку в посольство України, однак за інформацією ЗМІ, Національний суд взяв на себе розслідування вибуху, а іспанська влада обіцяє докласти усіх зусиль для розслідування. Також свою підтримку висловив й очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

В МЗС України відреагували на вибух

На вибух відреагував й міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

Також міністр звернувся до іспанського колеги з проханням термінового розслідування нападу на українську дипустанову.

Окремо міністр закордонних справ підкреслив, що хто б не стояв за організацією вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів та зупинити роботу щодо протидії російській агресії.

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