Підрив ТЦК у Павлограді: СБУ і поліція за добу затримали одразу трьох причетних

2 лютого увечері біля ТЦК у Павлограді стався вибух, внаслідок якого поранень зазнав військовослужбовець. За терактом стояли російські спецслужби.

Протягом доби СБУ та Нацполіція протягом доби затримали ворожих агентів, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді. Ними виявилися чоловіки віком 21 і 22 роки, передає 24 Канал із посиланням відомство.

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Що вдалося з'ясувати

Зловмисники – серед яких один – мешканець Павлограда, а двоє – Одещини – у пошуках "легких заробітків" у телеграмі потрапили на гачок російських спецслужб.

За інструкцією від куратора мешканець Павлограда самостійно виготовив вибуховий пристрій і заховав його у схроні поблизу власної оселі. Встановлено, що вибухівка була начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації.

Інші двоє агентів отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК.

Фігуранти також встановили напроти об'єкта приховану камеру відеоспостереження, яка мала фіксувати наслідки теракту.

Після цього окупанти віддалено активували вибухівку через виклик на мобільний телефон.

У такий спосіб російські спецслужби намагались дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони "залягли на дно" і чекали на гроші від окупантів.

Кадри затримання агентів Росії: дивіться відео

Наразі усім трьом оголошені підозри у скоєнні терористичного акту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Троє жителів України заради грошей влаштували підрив біля ТЦК / Фото СБУ

Нагадаємо, що 1 лютого вибух стався на території Рівненського ТЦК, внаслідок чого одна людина загинула, а шестеро отримали поранення.