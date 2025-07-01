Який вигляд має АЗС, пошкоджена внаслідок вибуху під Житомиром: перші кадри

Ввечері 2 липня біля автозаправної станції неподалік Житомира стався вибух. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі, а сама АЗС зазнала значних пошкоджень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Які наслідки вибуху під Житомиром

За даними Житомирської міськради, вибух стався не на самій АЗС, як повідомлялося раніше. Його зафіксували на іншому поруч розташованому об'єкті – поблизу траси в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, біля населеного пункту Березина.

На відео, яке опублікували в мережі, можна побачити, що автозаправна станція зазнала значних пошкоджень, однак епіцентр вибуху дійсно був в іншому місці.

Як зараз виглядає АЗС, біля якої стався вибух: дивіться відео

Наразі на місці вибуху працюють всі профільні служби, розгорнуто оперативний штаб, а постраждалим надають всю необхідну допомогу.

Водіїв закликають утриматися від руху трасою М-06 до кінця доби у зв'язку з проведенням слідчих дій та ліквідацією наслідків.

До слова, момент вибуху поблизу Житомира потрапив на відео. На кадрах, які поширюють місцеві телеграм-канали, можна побачити стовп диму, що підіймається в небо.