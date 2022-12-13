Глибоченна вирва та перевернута техніка: наслідки вибухів у Клинцях Брянської області

Вкрай неспокійно було цієї ночі у Росії. Місцеві мешканці вкотре бідкалися на "бавовну". Її підвозили до Клинців, а також Климового. У мережу вже виклали відео з можливими наслідками вибухів.

Роликом поділився блогер і активіст Сергій Стерненко. Тож ми не можемо на всі 100% бути впевненими, що він знятий саме у Клинцях, де вночі стався вибух. Але журналісти 24 каналу звернули увагу на кілька важливих деталей, про які розповімо далі.

Читайте також Поразка не за горами: як у Кремлі змінюють риторику пропаганди на фоні військових провалів

Техніку аж перевернуло від вибуху

Ось наслідки нічного прильоту. Осколки аж геть туди відлетіли... Ось така фігня. А оце – наша столова. А це – казарма, яка постраждала,

– каже жінка за кадром.

Жінка показує наслідки вибуху у Клинцях: дивіться відео

І саме завдяки цій турботливій панянці ми можемо з практично 100-відсотковою впевненістю сказати, що це таки військова частина у Клинцях. Це підтверджують інші фото, зроблені біля цієї самої казарми. І окупанти, які фотографувалися біля неї у самих лише трусах і майках, вирішили, що варто ще й геотег поставити. За це їм окреме "Дякую".



Окупанти дуже люблять робити фото біля своїх військових частин / Скриншот Inform Napalm

Хто базується у цій військовій частині

Зауважимо, що "бавовну" вночі підвезли до військової частини 12721. Там базується 488-й мотострілецький полк. Він входить до складу 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії.



На цій військовій частині базується 488-й мотострілецький полк / скриншот з wikimapia

Нагадаємо, що на початку березня ми про цей 488-й полк вам розповідали. Тоді радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко потішив хорошими новинами. З його слів, нашим захисникам вдалося практично повністю знищити цей полк поблизу Харкова.

Ще через менш як два тижні ми розповідали, що під Ізюмом знищили командира БТГр 488-го мотострілецького полку. А разом із ним ліквідувати вдалося ще 30 солдатів.

Росіяни бідкалися вночі не даремно

Тепер ми можемо зауважити, що росіяни точно не даремно переживали через "бавовну" у Клинцях. Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати інформацію щодо того, що її спричинили ЗСУ.

Але відео, яке виклали у мережі, чітко демонструє, що вибух таки стався. І його ціллю став черговий військовий об'єкт ворога. Тож у Кремлі мали б серйозно замислитися над тим, скільки ще таких об'єктів ворог може втратити, якщо не зупиниться вже і негайно.

Зауважимо, що на фоні вибухів у Брянській і Курській області, Дід Мороз вирішив туди не їхати. У рамках свого гастрольного туру він омине ці дві області, а їхніх мешканців закликає приїхати на свято до Орла. Мовляв, там не настільки небезпечно.