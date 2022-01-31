Вибух у будинку в Запоріжжі: у лікарні померла одна з постраждалих
Джерело:Суспільне
В одному з будинків Запоріжжя 28 січня прогримів вибух. У ніч на 31 січня у лікарні померла жінка, яка у результаті інциденту отримала травми.
Жінка перебувала у Міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги №5. Про її смерть виданню повідомив завідувач відділення термічної травми та реконструктивної хірургії Андрій Сех.
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Померла жінка, яка постраждала внаслідок вибуху
Життя потерпілої внаслідок вибуху у будинку Запоріжжя обірвалося у ніч на 31 січня.
Попри намагання лікарів, о 3:25 вона померла,
– розповів Андрій Сех.
Жінка надійшла до лікарні 28 січня у вкрай тяжкому стані. За словами лікаря, у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, чисельні опіки тіла понад 80%, опік верхніх дихальних шляхів та опіковий шок.
На жаль, особу померлої досі не встановили, поліція продовжує пошук її родичів.
Вибух у будинку в Запоріжжі: що відомо
- Вибух у будинку в Олександрівському районі Запоріжжя стався вранці 28 січня. Спричинила трагедію газоповітряна суміш. У результаті загинула літня жінка.
- Ще троє людей отримали травми різного ступеня важкості.
- Пошкоджень зазнали 7 квартир. Мешканців будинку евакуювали, однак частина з них вже повернулася додому.
- Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.
Вибух у Запоріжжі: дивіться відео