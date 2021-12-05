Вибух на Бурштинській ТЕС: один з постраждалих помер в реанімації

Вибух на ТЕС стався ще 28 листопада. Через викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла машиніст-обхідник котельного устаткування отримав близько 60% опіків шкіри.

Важливо На Бурштинській ТЕС стався вибух: є постраждалі

Потерпілому надали першу допомогу та відвезли до Івано-Франківського опікового центру.

У Бурштинській ТЕС кажуть, що адміністрація повністю забезпечувала потерпілого медикаментами та надавала все необхідне. Після смерті працівника його рідні отримають допомогу.

Що з іншими постраждалими

Зазначають, що стан інших потерпілих – стабільний. Загрози життю немає.

Що відомо про вибух

На Бурштинській ТЕС, що в Івано-Франківській області, ввечері 28 листопада стався вибух.

Причиною стала розгерметизація екранної 6-міліметрової труби на котлі сьомого енергоблока. Через це відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла.

Госпіталізували 4 постраждалих.

До теми – "Через аварію на Бурштинській ТЕС, яка належить Ахметову, в повітря міг потрапити миш'як", дивіться відео:

Текст поста Бурштинської ТЕС:

Працівник Бурштинської ТЕС, що отримав опіки під час викиду пару, помер у реанімації.

28 листопада через викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла машиніст-обхідник котельного устаткування Бурштинської ТЕС отримав до 60% опіків шкіри. Потерпілому одразу надали першу допомогу та госпіталізували до Івано-Франківського опікового центру.

Весь час лікарі боролися за життя потерпілого, адміністрація станції повністю забезпечувала його медикаментами, надавала все необхідне. 24/7 станція була на зв'язку з рідними та медиками.

Не дивлячись на оперативні дії медиків, на жаль, отримані ушкодження були несумісні з життям.

Колектив Бурштинської ТЕС висловлює щирі співчуття родині загиблого. Рідні отримають всю необхідну допомогу від станції. Стан інших потерпілих стабільний, загрози життю немає.