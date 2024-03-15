Вибух був одразу після сигналу тривоги: Братчук розповів деталі ракетної атаки на Одесу

Російські загарбники 15 березня атакували Одесу ракетами. На жаль, вже відомо про загиблих і поранених.

Наразі триває рятувальна операція, серед постраждалих є люди, які перебувають у важкому стані. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, додавши, що поранень також зазнали рятувальники й медики, які прибули на місце після першого обстрілу.

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Деталі російського удару

На відео, які поширюють у соціальних мережах, видно, що поранені цивільні. Це абсолютно протилежне до того, що можуть заявляти пропагандисти про нібито удар по скупченню іноземних військових. Цю тему вони останнім часом активно просувають для своєї внутрішньої аудиторії.

За попередньою інформацією, били балістикою, ймовірно, з Криму. Але зараз чекаємо точної інформації від наших військових. На жаль, є влучання. Тривога була оголошена своєчасно і потім фактично відразу стався вибух, що говорить про те, що це балістика,

– розповів Сергій Братчук.

Також зараз у мережі активно розповсюджують інформацію про потребу у донорській крові. Однак тут варто орієнтуватися лише на офіційні повідомлення. Також треба пам'ятати, що кров потрібна щоденно для поранених українських військових.

Удар прийшовся по цивільних об'єктах, цивільній житловій забудові. Всі деталі ще повідомлятимуть, адже зараз головне завдання – врятувати людей. Після першого удару ворог цинічно атакував ще раз, коли на місце вже прибули рятувальники.

Звісно, спецслужби ще розбиратимуться, але цілком ймовірно, що це було наведення спеціально на житлові будівлі. На жаль, другий удар прийшовся якраз по рятувальниках і медичних працівниках,

– додав Братчук.

Ракетний удар по Одесі: що відомо