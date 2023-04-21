Авіабомба "зійшла" на центр Бєлгорода: росіяни знайшли привід для радощів

У мережі росіяни цинічно раділи, що їхній винищувач атакуватиме територію України ФАБ-1500. І хоча бомба зірвалася й впала у Бєлгороді, кремлівська пропаганда все одно знайшла привід для радощів.

Увечері 20 квітня окупанти збиралися атакувати Харківщину керованою авіабомбою вагою у 1500 кілограмів, проте боєприпас зірвався й впав на території Росії. Потужний вибух сколихнув Бєлгород, а посеред вулиці утворилася величезна вирва, повідомляє 24 Канал.

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Як росіяни цинічно радіють авіабомбам

Кремлівські пропагандисти незадовго до вибуху у Бєлгороді заявляли, що збираються атакувати територію України. Росіяни цинічно раділи, що буцімто "давно не атакували цей регіон", а в українців тепер буде "гучно".

Самі окупанти й повідомили, що винищувачі несли авіабомби типу ФАБ-1500.



Окупанти цинічно раділи, що атакуватимуть Україну / Скриншот із соцмереж

Що відомо про ФАБ-1500 ФАБ-1500 — це 1500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою. Маса вибухової частини разом з бойовою складає 1200 кілограмів. Була розроблена за часів СРСР. Нині її в основному використовують російські військові.

Проте бомба не долетіла до цілі, а зірвалася з кріплень винищувача окупантів і ФАБ упала на території Бєлгорода. Потужний вибух на вулиці Ватутіна чуло майже все місто.

Проте й у цьому випадку окупанти знайшли привід для радості. Вороже міноборони згодом зізналося, що бомба дійсно впала з російського винищувача. Про "самоскид" ФАБ відразу почали й писати кремлівські посіпаки.



Окупанти зізналися, що на Бєлгород впала російська бомба / Скриншот із соцмереж

Так, один з пропагандистів цинічно заявив, що пишається діями міноборони Росії. Буцімто їхня сміливість зізнатися у тому, що авіабомба зірвалася з кріплень російського винищувача – ознака "здоров'я в нездоровій атмосфері".



Кремлівський пропагандист "пишається" міноборони Росії / Скриншот із соцмереж

Блогер та журналіст Денис Казанський заявив, що "позаштатний схід авіаційного боєприпасу" так легко визнали, оскільки у Бєлгороді не було загиблих.

"А якби влучило у багатоповерхівку, як у Дніпрі, то зараз би замовні Z-блогери писали пости з розповідями про те, як Бєлгород розбомбив український літак і вимагали геноциду українців", – підкреслив він.

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