"Собака вкусила сама себе за хвіст": в Україні прокоментували вибух авіабомби у Бєлгороді

Росія може сама себе знищити у гонитві за Україною. У Офісі Президента та РНБО вважають, що ворог такими діями хоче залякати росіян та нагнітає ескалацію.

У четвер, 20 квітня, у Бєлгороді стався потужний вибух у центрі міста. Російський винищувач планував запустити авіаційну бомбу, ймовірно, по Харківщині, проте кріплення зламалися й бомба впала на території країни-агресора, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни обстрілюють власні міста

Олексій Данілов вважає, що окупанти продовжують провокативні обстріли власної території для того, аби залякати цивільне населення. Цим вони нагнічують ескалацію.

На думку секретаря РНБО, лише надання далекобійної зброї Україні дозволить локалізувати джерело російських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску.

Михайло Подоляк у своєму дописі дотримується схожої з Даніловим думки й підкреслює, що Росія може знищити себе сама.

Цієї ночі в Бєлгороді собака вкусила сама себе за хвіст: у гонитві за знищенням України, Росія може знищити себе. "Шлєпками і хлопками",

– заявив Подоляк.

Окрім того, радник ОП підкреслив, що українські об'єднані сили та союзники не можуть програти Росії. По-перше, Україна має на озброєнні передові технології, по-друге – дотримується стандартів НАТО. А ось ворог має "нікчемну корумповану радянську армію", тому Україна не може допустити програшу.

У Бєлгороді вибухнула авіабомба