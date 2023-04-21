Ми їх побачили в Бєлгороді, – військовий оглядач про можливості російських авіабомб

На одну з вулиць Бєлгорода ввечері 20 квітня впала керована російська авіабомба. Очевидно, що окупанти хотіли спрямувати її на Харківську область.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, вибух в Бєлгороді демонструє можливості цих авіабомб.

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Як боротися з такими керованими авіабомбами

Як наголосив Попович, в російських окупантів є значна кількість таких авіаційних бомб. Однак є питання щодо технічної недосконалості самих обвісів, які роблять цю зброю керованою.

Боротися з такими авіабомбами досить складно. Однак є можливості, як мінімізувати такі удари з російської території. Та для цього потрібні засоби ППО.

Система ППО має бути такою, щоб ми могли збивати ці літаки. Бо саму бомбу збити дуже важко. Її складно виявити в повітряному просторі. Тому потрібні літаки. Зокрема й для цього зараз спрямовані заходи з посилення української ППО,

– зауважив Попович.

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Саму ситуацію з падінням бомби в Бєлгороді зараз складно прокоментувати. Поки не зрозуміло, з якої причини бомба впала з літака. Для цього потрібно перебувати на місці події та знати деталі експертизи.

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