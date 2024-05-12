Цілком схоже на провокацію Росії, – РНБО про обвалення будинку в Бєлгороді

У російському Бєлгороді 12 травня пролунав вибух, який зніс під'їзд 10-поверхівки. Росія заявила про нібито "атаку" України, проте насправді перед цим росЗМІ писали про роботу ППО в місті.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України пояснив, хто насправді може стояти за атакою на будинок у Бєлгороді. Адже інцидент Росія може використовувати у своїх цілях.

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Хто міг підірвати будинок в Бєлгороді

Будинок у Бєлгороді схоже підірвали. На відео з камер не видно падаючих об'єктів. Відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності,

– заявив очільник ЦПД Андрій Коваленко.

Він пояснив, що цей вибух дуже схожий на провокацію Росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, щоб виправдати подальші удари по житлових будинках українських міст.

"Також це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах", – заявив очільник Центру протидії дезінформації РНБО.



Який вигляд має будинок після вибуху / Фото росЗМІ

До речі, на опублікованих відео та фото помітно, що вибух, ймовірно, був зсередини. Окрім того, багато вікон у пошкодженому будинку вибухова хвиля не вибила.

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Що відомо про вибух у Бєлгороді

Орієнтовно об 11:30 у російському Бєлгороді пролунав вибух, який зруйнував цілий під'їзд будинку. Вороги відразу ж звинуватили в атаці ЗСУ.

Російське міноборони написало, мовляв, "впали" уламки однієї зі збитих ракет ТРК "Точка-У". Українська сторона ці дані не коментувала.

Проте росіяни неодноразово скидали свої ж ФАБи на Бєлгородщину, знищуючи будинки росіян та ранячи жителів.

Зверніть увагу! У вересні 1999 року в російських містах пролунала серія вибухів у будинках. Тоді вибухи забрали життя сотні росіян. Це було перед початком Другої чеченської війни та допомогло Росії виправдати війну й залякати населення. Багато фахівці говорили, що за тими вибухами стоїть ФСБ. Колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко, якого згодом отруїли, підтверджував, що Путін пришов до влади на "рязанському цукрі". Адже саме в Рязані ФСБ "прокололось", коли за закладкою вибухівки під житловий будинок застукали співробітників ФСБ. На мішках писало "рязанський цукор".