Ракета відмовилася виконувати злочинний наказ і впала десь у місті: миле відео з Бєлгородщини

Росіяни продовжують обстрілювати Україну з території Бєлгородської області. Ймовірно, одна з ракет С-300 вирішила не виконувати злочинний наказ. Вона просто впала десь посеред міста.

У ніч проти 14 березня російські військові запустили ракети по Харківській області з Бєлгородщини. Одна з ракет ворога не долетіла, впавши десь посеред міста у країні-агресорці, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Вигадки про роботу ППО не припиняються

Спробуємо хронологічно викласти все, що відбувалося цієї ночі. Адже вибухи у Бєлгородській області та вибухи на Харківщині взаємопов'язані.

Російська ракета впала на Бєлгородщині: дивіться відео

"Бавовна" у Росії – постійний гість

У ніч проти 13 березня у Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив склад. Тієї ночі місцеві мешканці бідкалися на те, що чули вибухи.

Згодом з'явилися деталі інциденту. Стало відомо, що палав склад в Одінцово. Вогонь поширився на площу 4 320 квадратних метрів.

Тим часом у Набережних Челнах, що у північно-східній частині Татарстану, пролунав вибух у багатоповерхівці. Таким чином 21-річний росіянин вирішив самоліквідуватися. Зробив це він з допомогою петард, замовлених напередодні поштою.

Цікаво, що квартиру на 10 поверсі загиблий орендував усього на 10 днів. А покінчив з життям він з допомогою петарди "Кінг-Конг".

Наостанок нагадаємо, що у Читі 9 березня пролунав потужний вибух. Там у повітря злетіли кілька останніх поверхів багатоквартирного будинку. Сталося це через газ.

У Харківські області пролунала повітряна тривога. Мешканців регіону закликали перебувати в укриттях до відбою.На Бєлгородщині повідомили про те, що було гучно. У місцевих ЗМІ зауважили, що займаються уточненням деталей.Моніторинговий канал Monitor повідомив про те, що у Харківській області чули вибухи. Мешканців закликали бути обережнішими.Стало відомо про відбій на Харківщині.Надійшла інформація з Бєлгородщини. Згідно з нею, гучні звуки, які чули мешканці, – робота ППО. Байки, на які росіяни заслужили.